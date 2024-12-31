Найдены новые улики в деле Д. Б. Купера. Остается дождаться подтверждения ФБР

Для кого-то - грабитель и злодей, для кого-то - герой, джентльмен, Робин Гуд. Уже более пятидесяти лет люди во всем мире озадачены и очарованы одной из самых популярных неразгаданных загадок в мире - делом Д. Б. Купера, когда загадочный джентльмен угнал пассажирский самолет, собрал деньги на выкуп, надел парашют и выпрыгнул из самолета в ночи. Его больше никогда не видели. Теперь сыщики-любители полагают, что благодаря новому открытию они на шаг приблизились к разгадке этой тайны.