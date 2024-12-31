Для кого-то - грабитель и злодей, для кого-то - герой, джентльмен, Робин Гуд. Уже более пятидесяти лет люди во всем мире озадачены и очарованы одной из самых популярных неразгаданных загадок в мире - делом Д. Б. Купера, когда загадочный джентльмен угнал пассажирский самолет, собрал деньги на выкуп, надел парашют и выпрыгнул из самолета в ночи. Его больше никогда не видели. Теперь сыщики-любители полагают, что благодаря новому открытию они на шаг приблизились к разгадке этой тайны.
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Найдены новые улики в деле Д. Б. Купера. Остается дождаться подтверждения ФБР
Это единственный нераскрытый случай угона самолета в истории коммерческой авиации. Днем 24 ноября 1971 года мужчина угрожал взорвать бомбу во время рейса Портленд - Сиэтл, если он не получит определенную сумму денег. Когда выкуп был получен, он отпустил всех пассажиров, но приказал экипажу лететь в Мексику. Во время полета он выпрыгнул с парашютом из самолета, и больше его никто не видел.