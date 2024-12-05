Депутат: реализация Rail Baltica невозможна без поддержки всех министерств

"Объединенный список" внес предложение к законопроекту о государственном бюджете на 2025 год, предусматривающее, что Кабинет министров должен обеспечить надзор за реализацией проекта Rail Baltica.

Кулбергс подчеркнул, что Rail Baltica - это не просто проект Минсообщения, а проект для всей Латвии.

"Нет ни одного министерства, которое не участвовало бы в таком проекте, может быть, Министерство здравоохранения, Министерство культуры", - рассуждал Кулбергс.

Он отметил, что "все знают", что проект невозможен, если все министерства не будут действительно вовлечены в него.

Оппозиционный депутат Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте", ЛПМ) заявил, что предложение Кулбергса нужно поддержать. Он подчеркнул, что только в Латвии за этот проект отвечает исключительно Mинсообщения, в то время как в Эстонии это не так.

Янис Витенбергс (Национальное объединение) тоже заявил, что предложение можно поддержать, так как прошло уже больше года, но вопрос о том, как именно строить железнодорожную линию, до сих пор не решен.

Витенбергс подчеркнул, что 2030 год, когда должно быть завершено строительство магистрали, является утопией, поскольку ясно, что работы не будут выполнены.

"Как нам не стыдно смотреть в глаза нашим соседям и коллегам?" - спросил Витенбергc, добавив, что Литва и Эстония ушли гораздо дальше.

Оппозиционный депутат Айнар Шлесерс (ЛПМ) с трибуны Сейма призвал министра транспорта Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") ясно заявить, что он берет на себя всю ответственность за реализацию проекта Rail Baltica.

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