Как Рига встречала 1925 год?

Канун 1925 года. "Золотые двадцатые" уже перевалили свой экватор, мир вспоминает раны Великой войны, и все громче звучат ритмы нового времени: джаз, индустриализация, вера в прогресс. В Париже пенится шампанское, в Нью-Йорке гремят оркестры. Молодому латвийскому государству 8 лет, и Рига в нем - город-перекресток, где латыши, евреи и остзейские немцы соседствуют с белоэмигрантами. В ритме рынков, мастерских, салонов и читален четыре новогодние мелодии звучат со страниц рижских газет. Этим голосам - столетие, но мы еще можем расслышать их.