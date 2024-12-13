Города Латвии одеваются в красивые праздничные наряды, рождественские ярмарки открывают свои двери, а туристы и проживающие за границей латыши в декабре приезжают в Латвию, чтобы встретиться своими близкими. Портал TVNET выясняет, не планирует ли в праздничное время Рижский аэропорт RIX увеличить число рейсов 22-го автобуса и shuttle-бусиков, чтобы доставить всех желающих без давки как селедка в бочке в и из центра Риги.