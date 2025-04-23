airBaltic рассчиталась с Гауссом и начала поиск кандидата на его должность

Планируется, что вакансия исполнительного директора airBaltic будет объявлена 30 апреля, а процесс отбора в целом может занять около трех месяцев.

Процесс отбора будет осуществляться в соответствии с латвийским законодательством. Cовет airBaltic собрал и утвердил номинационную комиссию, задачей которой будет обеспечение профессиональной, объективной и прозрачной оценки кандидатов.

В состав комиссии войдут член консультативного совета по корпоративному управлению Министерства юстиции Юлия Быстрова, госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков, руководитель департамента межведомственной координации Кабинета министров, заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления Петерис Вилкс, заместитель госсекретаря Министерства финансов по вопросам финансовой политики Лига Клявиня, председатель совета аirBaltic Андрей Мартынов, заместитель председателя совета airBaltic Юргис Седлениекс, а также директор по продажам коммерческого департамента немецкой чартерной авиакомпании Sundair Ральф Ульман.