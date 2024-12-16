Суд в Великобритании обязал мужчину выплатить штраф в размере 833 фунтов стерлингов (1007 евро) за то, что он выбросил окурок на улицу, сообщает BBC.
За выброшенный окурок британцу пришлось заплатить крупный штраф
Житель Южного Лондона Карл Смит выбросил окурок в торговом квартале Бромли в мае этого года. Он признал себя виновным в нарушении закона "Об охране окружающей среды".
Сумма включает штраф в размере 293 фунтов стерлингов, дополнительную плату в размере 117 фунтов стерлингов и покрытие судебных издержек в размере 423 фунтов стерлингов.
В ноябре мужчине и женщине было предписано заплатить по 731 фунту стерлингов за аналогичное правонарушение.
"Мы не хотим никого наказывать, но мусор — это серьезная проблема… Стоимость уборки улиц исчисляется миллионами", — заявила исполнительный советник мэрии Бромли по вопросам правопорядка Анджела Пейдж.
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