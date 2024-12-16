За выброшенный окурок британцу пришлось заплатить крупный штраф

Житель Южного Лондона Карл Смит выбросил окурок в торговом квартале Бромли в мае этого года. Он признал себя виновным в нарушении закона "Об охране окружающей среды".

Сумма включает штраф в размере 293 фунтов стерлингов, дополнительную плату в размере 117 фунтов стерлингов и покрытие судебных издержек в размере 423 фунтов стерлингов.

В ноябре мужчине и женщине было предписано заплатить по 731 фунту стерлингов за аналогичное правонарушение.

"Мы не хотим никого наказывать, но мусор — это серьезная проблема… Стоимость уборки улиц исчисляется миллионами", — заявила исполнительный советник мэрии Бромли по вопросам правопорядка Анджела Пейдж.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!