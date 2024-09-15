Часто задаваемый вопрос - что делать, если случайно разбил или сломал товар в магазине? Такое может случиться с каждым в любом торговом месте. Ситуация может как сбить с толку, так и расстроить, ведь вы можете не знать, что делать и придется ли возмещать ущерб. Чтобы понять, как лучше всего поступить в такой ситуации, важно знать, политику магазина и права покупателя в таких случаях.