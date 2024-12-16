ВИДЕО Пара, вернувшись домой, обнаружила нежданного гостя в своей спальне

Видео о встрече с коалой, опубликованное 12 ноября Фран Диас Руфино, собрало более 54,8 миллиона просмотров в TikTok.

Фран, 32-летняя инфлюенсер и предприниматель, и ее 34-летний муж Бруно, бизнес-аналитик, живут в Аделаиде, Южная Австралия. "Мы впервые обнаружили коалу в нашей спальне", - сказала Фран изданию Newsweek. Она добавила, что животное проникло в дом через дверцу, сделанную специально для собаки.

Пара рассказала, что коала была в их комнате около пяти часов, прежде чем они ее обнаружили. "Мы не знаем точно, что она делала, но она испачкала мою простыню и одеяло", - рассказала Фран.

Видео начинается с того, что муж Фран стоит в дверном проеме спальни, выглядя ошарашенным. Через мгновение видно, как коала спокойно сидит на полу перед открытыми ящиками тумбочки. Кажется, что животное не обращает внимания на присутствующих в комнате людей.