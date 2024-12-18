ВИДЕО К рабочим в Эстонии подкралась любопытная лиса

Андре рассказал порталу Elu24, что увидел, как во дворе бегала лиса, и решил сам к ней подойти. К его удивлению, животное оказалось очень любопытным и смелым.

"У нее такая милая мордочка", - говорит другой мужчина. "Ты такая красивая!", - обращается Андре уже непосредственно к лисе. Мужчинам показалось, что пушистое животное с длинным пышным хвостом была в поисках еды. "Я бы хотел ее покормить", - добавил Андре.

После того как лиса поближе познакомилась с людьми, она подошла к одному из деревьев и начала его исследовать.

Видео: Лиса во дворе дома

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