Космический аппарат стартовал в 2018 году, чтобы отправиться в свою семилетнюю миссию, задача которой - получить новые знания о Солнце, которые позволят прогнозировать те события космической погоды, которые могут повлиять на жизнь на Земле.

Ближайшую к Солнцу точку орбиты, расположенную в 5,8 млн км от ее поверхности, зонд должен был достичь в 13.53 по латвийскому времени, однако для получения подтверждения этому ученым следует ждать до пятницы, так как связь с космическим аппаратом, приблизившись к нему, была потеряна на несколько дней.

Зонд, движущийся со скоростью 690 000 километров в час, приблизившись к Солнцу, должен был выдержать более 1700 градусов по Фаренгейту (930 градусов по Цельсию).

"Это один из примеров смелых миссий NASA при осуществлении того, что никто другой до сих пор не сделал для ответа на давно задаваемые вопросы о нашей вселенной", - говорится в распространенном в понедельник заявлении ученого программы Эйрика Поснера.

Это приближение к Солнцу стало первым из трех запланированных. Следующее запланировано на 22 марта 2025 года, а третье - на 19 июня 2025 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!