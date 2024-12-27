В статистическом управлении сообщили, что риск бедности в прошлом году вырос у менее защищенных групп населения: у безработных в возрасте от 18 до 64 лет риск бедности в прошлом году достиг 57,7%, что по сравнению с 2022 годом больше на 4,1 процентного пункта; у пожилых людей в возрасте от 65 лет - 41,4%, что больше на 1,3 процентного пункта; у домохозяйств с одним взрослым и находящимися на его иждивении детьми - 20,8%, что выше на 1,3 процентного пункта.

А у пожилых (65 лет и более) жителей, которые живут одни, риск бедности несколько снизился - с 67,8% в 2022 году до 66,3% в 2023 году.

Для остальных жителей риск бедности сохранился без существенных изменений.

В устранении риска бедности большое значение имеют социальные трансферты, включающие как целевую поддержку государства и самоуправлений, так и пенсии, которые образуются за счет взносов социального налога, сделанных за всю жизнь. Однако по сравнению с предыдущими годами их влияние на доходы населения немного уменьшилось, отмечают в ЦСУ.

В прошлом году социальная поддержка снизила долю населения, подверженного риску бедности, на 16,2 процентного пункта, тогда как в 2022 году - на 18,1, в 2021 году - на 18,2, а в 2020 году - на 17,1 процентного пункта. Без влияния социальных трансфертов - без обеспечения государственной и муниципальной поддержки, в том числе без выплаты пенсий по старости - в 2023 году риску бедности оказались бы подвержены 37,8% населения.

Данные получены из опроса ЦСУ о доходах и условиях жизни, который проводился с 31 января по 30 июня 2024 года. В опросе приняли участие 10 500 респондентов в возрасте от 16 лет из 6000 домохозяйств.

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