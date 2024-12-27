Космический аппарат NASA Parker Solar Probe установил рекорд, приблизившись к Солнцу на минимальное расстояние, недоступное ни одному другому космическому кораблю. Агентство NASA официально подтвердило это в пятницу, 27 декабря.
Зонд NASA максимально приблизился к Солнцу
Зонд, названный в честь астрофизика и профессора Чикагского университета в отставке Юджина Паркера, был запущен в 2018 году. Его миссия, рассчитанная на семь лет, направлена на глубокое изучение Солнца и процессов, которые могут влиять на космическую погоду и жизнь на Земле.
24 декабря аппарат достиг своей ближайшей точки к Солнцу, находящейся всего в 6 миллионах километров от его поверхности. Однако для подтверждения этого достижения потребовалось время: из-за сильного солнечного излучения связь с аппаратом была потеряна на несколько дней и восстановлена только в ночь на четверг.
Parker Solar Probe - самый быстрый космический аппарат в истории. При сближении с Солнцем его скорость достигала невероятных 690 000 километров в час. Зонду также пришлось выдержать экстремальную температуру, превышающую 1700 градусов по Фаренгейту (930 градусов по Цельсию).
Эта попытка сближения - первая из трех, запланированных миссией. Следующие рекордные приближения ожидаются 22 марта 2025 года и 19 июня 2025 года.
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