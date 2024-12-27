Зонд NASA максимально приблизился к Солнцу

Зонд, названный в честь астрофизика и профессора Чикагского университета в отставке Юджина Паркера, был запущен в 2018 году. Его миссия, рассчитанная на семь лет, направлена на глубокое изучение Солнца и процессов, которые могут влиять на космическую погоду и жизнь на Земле.

24 декабря аппарат достиг своей ближайшей точки к Солнцу, находящейся всего в 6 миллионах километров от его поверхности. Однако для подтверждения этого достижения потребовалось время: из-за сильного солнечного излучения связь с аппаратом была потеряна на несколько дней и восстановлена только в ночь на четверг.

Parker Solar Probe - самый быстрый космический аппарат в истории. При сближении с Солнцем его скорость достигала невероятных 690 000 километров в час. Зонду также пришлось выдержать экстремальную температуру, превышающую 1700 градусов по Фаренгейту (930 градусов по Цельсию).

Эта попытка сближения - первая из трех, запланированных миссией. Следующие рекордные приближения ожидаются 22 марта 2025 года и 19 июня 2025 года.

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