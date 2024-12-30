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Видео Эстонский рыбак ошеломлен своим уловом: "За 15 лет первый раз поймал такую рыбу"

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Рыбак. Фото иллюстративное.
Рыбак. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

В пятницу, 27 декабря, у рыбака из Силламяэ (Эстония) случилось предновогоднее чудо. Впервые за свой долгий опыт работы он поймал необычного для наших вод представителя морской фауны, сообщает Rus.Postimees.

Данил профессиональный рыбак и имеет свою компанию по вылову морских обитателей. Он ведет промысел на такую рыбу как корюшка, но вчера в первые за 15 лет своей работы, в его сети попалась скумбрия. Рыбак был крайне удивлен, так как ни разу не встречал ее в наших краях.

Улов Данила.
Улов Данила. Фото: Danil Korepanov

А удивлен он не только из-за того, что рыба крайне редко встречается в нашем море, но и из-за того, что скумбрия плавает исключительно косяками. А сейчас ему попалась только одна рыба.

"За 15 лет профессиональной рыбалки первый раз поймал такую рыбу. Наверное когда-то давно, лет так 80 назад, когда еще здесь ходили динозавры, этой рыбы было полно, впрочем как и трески", - подписал Данил свой пост с видео, на котором показывает свой улов. 

"Выбираю я рыбу из сетей и, знаете, что попалось? Скумбрия, которой никогда здесь не было!" - удивленно говорит рыбак. 

@papadanil89 🇪🇪Силламяэ, за 15 лет проф.рыбалки первый раз поймал такую рыбу😳#estonia #sillamäe ♬ оригинальный звук - Papa Danil

"Зима нынче теплая. Рыба попутала все места. Это та же селедка, только океанская", - написал пользователь.

"Как это возможно?" - удивляется комментатор.

"Круто, было бы здорово если бы килька в другие воды уплыла, а к нам лососи да скумбрии приплывали с осетрами", - мечтает другой комментатор. 

Это его не первая такая находка, до этого Данил вылавливал из Финского залива дикого осетра. Рыба была крупная, без бирок и меток. По итогу свой улов он отпустил обратно к себе домой в море.

"Другой рыбы нет, только одни осетры попадаются", - шутливо сказал рыбак.

@papadanil89 да и такая рыба у нас водится в море😏👌#estonia #sillamäe ♬ оригинальный звук - Papa Danil

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