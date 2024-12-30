Видео Эстонский рыбак ошеломлен своим уловом: "За 15 лет первый раз поймал такую рыбу"

Данил профессиональный рыбак и имеет свою компанию по вылову морских обитателей. Он ведет промысел на такую рыбу как корюшка, но вчера в первые за 15 лет своей работы, в его сети попалась скумбрия. Рыбак был крайне удивлен, так как ни разу не встречал ее в наших краях.

Улов Данила. Фото: Danil Korepanov

А удивлен он не только из-за того, что рыба крайне редко встречается в нашем море, но и из-за того, что скумбрия плавает исключительно косяками. А сейчас ему попалась только одна рыба.

"За 15 лет профессиональной рыбалки первый раз поймал такую рыбу. Наверное когда-то давно, лет так 80 назад, когда еще здесь ходили динозавры, этой рыбы было полно, впрочем как и трески", - подписал Данил свой пост с видео, на котором показывает свой улов.