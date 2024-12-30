Туман продолжает нарушать работу аэропорта в Лондоне, рейсы задерживаются

В понедельник, 30 декабря, в аэропорту Гатвик было отменено 20 регулярных рейсов, и пассажиров предупреждают о задержках в течение дня.

Полеты во втором по загруженности аэропорту Великобритании были прерваны с пятницы, 27 декабря, из-за тумана.

В пятницу сбои наблюдались в разных аэропортах. Например, в Манчестере и самом загруженном аэропорте страны Хитроу.

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