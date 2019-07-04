Недалеко от Риги - в Юрмале есть забытый людьми интересный объект - Слокский целлюлозно-бумажный комбинат. В последнее время он стал фаворитом среди городских туристов. Портал TVNET отправился в исследовательскую поездку.

Информация о том, что в Слоке когда-то производилась бумага попала ко мне абсолютно случайно. Однажды я искал информацию об особенных местах Латвии, где можно заниматься урбанистическим туризмом. В контексте бумажной фабрики в Слоке внимание привлекло видео на YouTube, опубликованное Карлом Румпи, в котором он показал район, достойный сериала "Чернобыль". Учитывая, что я сам работал с Geocaching и люблю лазить по разным местам, я не остановился и отправился посмотреть это чудо своими глазами.

Вкратце о бумажной фабрике Слокас История этой фабрики начинается в 1895 году. В то время она еще назывался Балтийский целлюлозный завод. В межвоенный период завод был модернизирован и стал одним из самых современных в Северной Европе. Хотя фабрика была разрушена во время Второй мировой войны, советская власть была заинтересована в восстановлении ее экономического потенциала. Фабрика была отремонтирована, модернизирована и расширена под названием Слокский целлюлозно-бумажный комбинат. После падения советской власти, в 1994 году было решено закрыть завод. Основная причина - по экологическим соображениям.

Первые шаги

Хотя добраться до места расположения бывшего завода можно разными способами, мне повезло с возможностью, предоставляемой машиной. Позвольте мне сразу добавить, что добраться до объекта на автомобиле абсолютно не сложно. Можно доехать почти до самой территории фабрики, и потом только очень маленький кусочек пройти пешком.

Первое, что я увидел, была техника интересного вида. Хотя я абсолютно не знаком с подобного рода устройствами, мы с друзьями решили, что она еще в рабочем состоянии. Проведя более детальное исследование мы пришли к выводу, что имеем дело с камнедробилкой. Чуть дальше был маленький заброшенный красный трактор. При этом мой друг не испугался и решил посмотреть на него изнутри.

Уже в этот момент я был ошеломлен каким-то постокалиптическим чувством.

Техника ФОТО: Из личного архива

Приближаясь к "ядру"

Следующее, что я увидел, были две огромные башни, которые определенно работали в свои золотые времена. На одной из высоток было выгравировано "1963". Как поклонник творчества Джорджа Оруэлла, я сразу подумал - ну, хорошо, что не "1984"! Тем не менее, важность этой даты вызвало у меня любопытство. Выяснилось, что этот год соответствует времени, когда бумажная фабрика была восстановлена, модернизирована и расширена после Второй мировой войны.

ФОТО: Из личного архива

Подойдя ближе к башням, я убедился, что забраться на них невозможно. В конце концов - есть ли лучший способ понять окрестности, чем с высоты птичьего полета? У одной башни, очевидно, была удалена большая часть нижней части лестницы, и я понял, что без альпинистского снаряжения, к сожалению, не обойтись. Во второй башне ситуация была намного лучше, и даже была деревянная лестница. Тем не менее, меня не очень убедила прочность перекладин, поэтому я понял, что на данный момент есть отличная возможность оставить эту идею и вернуться.

Однако мое внимание привлекло другое многоэтажное здание, которое выглядело как "ядро" всей территории.

Войдя в "ядро"

Глядя на здание, стоящее в апокалиптическом окружении, я заметил с правой стороны камеру видеонаблюдения и относительно профессионально застекленные окна. В этот момент я понял, что какое-то время это место было не таким заброшенным, как казалось, и присутствие людей не было экзотическим явлением. В этот момент я почувствовал соблазн перелезть через окно. Но камеры обескуражили меня и заставили обойти здание вокруг.

"Ядро" ФОТО: Из личного архива

Во второй половине здания я обнаружил удобную дыру в стене, через которую можно было попасть на первый этаж здания. Там я увидел еще одну камеру. Однако в этот момент я подумал: "я не могу зайти так далеко и не посмотреть, что у "медведя в животике"". Я дружелюбно улыбнулся человеку по ту сторону камеры и отправился осматривать разрушенное здание.

Внутри я увидел интересную магию игры света и тени, дополненную дырами в потолке. Могу только представить, как эта комната выглядела в свои золотые времена. Мой друг указал, что, вероятнее всего, там размещалась техника производства, которую обслуживали по крайней мере дюжина человек.

«Kodola» pirmais stāvs iekšpusē ФОТО: No personīgā arhīva

Вокруг "ядра"

Вокруг здания было несколько интересных построек, похожих на цистерны. На их стенах и внутри были нанесены относительно качественные граффити. Они даже дополняли эту апокалиптическую атмосферу.

ФОТО: Из личного архива

Одно из зданий было оккупировано кем-то из "местных", который не только посещал этот район, но и спал там. В любом случае, казалось, что он относительно хорошо там обосновался и даже положил свой матрас прямо у окна и двери.

ФОТО: TVNET

Покидая "ядро"

После ярких впечатлений часто хочется охладиться. В этом контексте близлежащая река Лиелупе очень полезна своими живописными побережьями. Нам очень повезло с погодой, поэтому мы смогли насладиться отдыхом в полной мере.

Вид на Лиелупе ФОТО: Из личного архива

Мы пришли к выводу, что приехать в это богом забытое место непременно стоило. Если вы хотите отдохнуть от ежедневной рутины и вдохновиться постапокалиптической атмосферой, вам непременно стоит посетить заброшенную бумажную фабрику Слокас.