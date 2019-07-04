4 июля 2019, 0:01
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Ощущение Чернобыля во всем: что скрывает заброшенная бумажная фабрика Слокас?
СТАТЬЮ
Недалеко от Риги - в Юрмале есть забытый людьми интересный объект - Слокский целлюлозно-бумажный комбинат. В последнее время он стал фаворитом среди городских туристов. Портал TVNET отправился в исследовательскую поездку.
Информация о том, что в Слоке когда-то производилась бумага попала ко мне абсолютно случайно. Однажды я искал информацию об особенных местах Латвии, где можно заниматься урбанистическим туризмом. В контексте бумажной фабрики в Слоке внимание привлекло видео на YouTube, опубликованное Карлом Румпи, в котором он показал район, достойный сериала "Чернобыль". Учитывая, что я сам работал с Geocaching и люблю лазить по разным местам, я не остановился и отправился посмотреть это чудо своими глазами.
Вкратце о бумажной фабрике Слокас
История этой фабрики начинается в 1895 году. В то время она еще назывался Балтийский целлюлозный завод. В межвоенный период завод был модернизирован и стал одним из самых современных в Северной Европе.
Хотя фабрика была разрушена во время Второй мировой войны, советская власть была заинтересована в восстановлении ее экономического потенциала. Фабрика была отремонтирована, модернизирована и расширена под названием Слокский целлюлозно-бумажный комбинат.
После падения советской власти, в 1994 году было решено закрыть завод. Основная причина - по экологическим соображениям.
Первые шаги
Хотя добраться до места расположения бывшего завода можно разными способами, мне повезло с возможностью, предоставляемой машиной. Позвольте мне сразу добавить, что добраться до объекта на автомобиле абсолютно не сложно. Можно доехать почти до самой территории фабрики, и потом только очень маленький кусочек пройти пешком.
Первое, что я увидел, была техника интересного вида. Хотя я абсолютно не знаком с подобного рода устройствами, мы с друзьями решили, что она еще в рабочем состоянии. Проведя более детальное исследование мы пришли к выводу, что имеем дело с камнедробилкой. Чуть дальше был маленький заброшенный красный трактор. При этом мой друг не испугался и решил посмотреть на него изнутри.
Уже в этот момент я был ошеломлен каким-то постокалиптическим чувством.
Приближаясь к "ядру"
Следующее, что я увидел, были две огромные башни, которые определенно работали в свои золотые времена. На одной из высоток было выгравировано "1963". Как поклонник творчества Джорджа Оруэлла, я сразу подумал - ну, хорошо, что не "1984"! Тем не менее, важность этой даты вызвало у меня любопытство. Выяснилось, что этот год соответствует времени, когда бумажная фабрика была восстановлена, модернизирована и расширена после Второй мировой войны.
Подойдя ближе к башням, я убедился, что забраться на них невозможно. В конце концов - есть ли лучший способ понять окрестности, чем с высоты птичьего полета? У одной башни, очевидно, была удалена большая часть нижней части лестницы, и я понял, что без альпинистского снаряжения, к сожалению, не обойтись. Во второй башне ситуация была намного лучше, и даже была деревянная лестница. Тем не менее, меня не очень убедила прочность перекладин, поэтому я понял, что на данный момент есть отличная возможность оставить эту идею и вернуться.
Однако мое внимание привлекло другое многоэтажное здание, которое выглядело как "ядро" всей территории.
Войдя в "ядро"
Глядя на здание, стоящее в апокалиптическом окружении, я заметил с правой стороны камеру видеонаблюдения и относительно профессионально застекленные окна. В этот момент я понял, что какое-то время это место было не таким заброшенным, как казалось, и присутствие людей не было экзотическим явлением. В этот момент я почувствовал соблазн перелезть через окно. Но камеры обескуражили меня и заставили обойти здание вокруг.
Во второй половине здания я обнаружил удобную дыру в стене, через которую можно было попасть на первый этаж здания. Там я увидел еще одну камеру. Однако в этот момент я подумал: "я не могу зайти так далеко и не посмотреть, что у "медведя в животике"". Я дружелюбно улыбнулся человеку по ту сторону камеры и отправился осматривать разрушенное здание.
Внутри я увидел интересную магию игры света и тени, дополненную дырами в потолке. Могу только представить, как эта комната выглядела в свои золотые времена. Мой друг указал, что, вероятнее всего, там размещалась техника производства, которую обслуживали по крайней мере дюжина человек.
Вокруг "ядра"
Вокруг здания было несколько интересных построек, похожих на цистерны. На их стенах и внутри были нанесены относительно качественные граффити. Они даже дополняли эту апокалиптическую атмосферу.
Одно из зданий было оккупировано кем-то из "местных", который не только посещал этот район, но и спал там. В любом случае, казалось, что он относительно хорошо там обосновался и даже положил свой матрас прямо у окна и двери.
Покидая "ядро"
После ярких впечатлений часто хочется охладиться. В этом контексте близлежащая река Лиелупе очень полезна своими живописными побережьями. Нам очень повезло с погодой, поэтому мы смогли насладиться отдыхом в полной мере.
Мы пришли к выводу, что приехать в это богом забытое место непременно стоило. Если вы хотите отдохнуть от ежедневной рутины и вдохновиться постапокалиптической атмосферой, вам непременно стоит посетить заброшенную бумажную фабрику Слокас.
Галерея: Заброшенная бумажная фабрика Слокас