Почему в Сикстинской капелле нельзя фотографировать?

Запрет на фото- и видеосъемку в Сикстинской капелле остается в силе, несмотря на то, что срок действия соглашения уже истек. Nippon говорит, что их запрет не был направлен на обычных туристов, но он был сделан для всех, чтобы профессиональные фотографы не переодевались в туристов и не увековечивали искусство Сикстинской капеллы на более высоком уровне. Ватикан не отменил запрет, чтобы Сикстинская капелла не превратилась в фотостудию и чтобы искусство не пострадало от света вспышек. Правда, туристы говорят, что "втихую" все равно можно сделать одну-другую фотографию.