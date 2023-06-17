Почему в Сикстинской капелле нельзя фотографировать?

Известно, что в Сикстинской капелле в Ватикане хранятся одни из величайших художественных шедевров, созданных руками человека, а потому побывать в этом месте стремятся многие. Если вы оказывались среди тех четырех миллионов туристов, которые посещают эту часовню каждый год, вы, вероятно, знаете, что фотографии или видео там не допускаются.
Да, несмотря на великолепный внешний вид помещения и ценные произведения искусства, посетителей часовни на входе встречает охрана, которая громко предупреждает, что внутри запрещена фото- и видеосъемка. Этот запрет действует уже несколько десятилетий, и хотя многие считают, что это сделано для того, чтобы картины не пострадали от света вспышек фотокамер, настоящая причина уходит корнями в 1980 год, когда началась 20-летняя реставрация часовни.
Когда руководство Ватикана решило провести масштабную реставрацию часовни, она оказалась слишком дорогой даже для Ватикана, поэтому пришлось искать финансирование за пределами страны. В итоге было принято предложение от японской телекомпании Nippon в размере трех миллионов долларов США, но окончательная сумма составила 4,2 миллиона.
Взамен компания хотела получить эксклюзивные права на фотографии и видеозаписи восстановленного памятника искусства, а также на реставрационную работу фотографа Такаси Окамуры. Хотя некоторым поначалу сделка не понравилась, фотографии Окамуры были настолько подробными, что отступать было некуда.
В результате соглашения компания Nippon выпустила несколько документальных фильмов, художественных книг и других проектов с эксклюзивными фотографиями реставрации Сикстинской капеллы.
Запрет на фото- и видеосъемку в Сикстинской капелле остается в силе, несмотря на то, что срок действия соглашения уже истек. Nippon говорит, что их запрет не был направлен на обычных туристов, но он был сделан для всех, чтобы профессиональные фотографы не переодевались в туристов и не увековечивали искусство Сикстинской капеллы на более высоком уровне. Ватикан не отменил запрет, чтобы Сикстинская капелла не превратилась в фотостудию и чтобы искусство не пострадало от света вспышек. Правда, туристы говорят, что "втихую" все равно можно сделать одну-другую фотографию.
В любом случае изображения Сикстинской капеллы можно приобрести в местных сувенирных магазинах, так что можно смело отложить фотоаппарат в этом роскошном помещении и просто наслаждаться моментом и искусством.
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