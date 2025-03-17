Неделю назад Латвийская ассоциация помощи диким птицам Drauga spārns сообщила в социальных сетях о запертых на чердаке пятиэтажного дома в Олайне голубях. Волонтеры и СМИ предприняли активные дейтсвия, чтобы решить проблему. Читайте, чем закончилась история.
Чем закончилась история с голубями, запертыми на чердаке?
Управляющая компания закрыла 68 люков и птицы оказались в ловушке, а птенцы в гнездах - на волоске от смерти. После вмешательства активистов и полиции были открыты 4 люка, по одному с каждой стороны здания. Однако этого было явно недостаточно.
"Голуби - не крысы, которые могут каждый раз проползать 200 метров, чтобы добраться до своего гнезда и ожидающего там потомства", - отмечает Drauga spārns.
Как сообщает общество на своей странице в фейсбуке, благодаря давлению общественности, в пятницу управляющая компания открыла еще три люка: таким образом птицы смогли получить доступ к своей обители. Drauga spārns говорит, что птицы были истощены и измучены голодом и стрессом и сколько из них погибло - неизвестно.
Drauga spārns благодарят всех неравнодушных и милосердных людей и надеятся, что такое больше не повтороится.
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