Чем закончилась история с голубями, запертыми на чердаке?

Управляющая компания закрыла 68 люков и птицы оказались в ловушке, а птенцы в гнездах - на волоске от смерти. После вмешательства активистов и полиции были открыты 4 люка, по одному с каждой стороны здания. Однако этого было явно недостаточно.





"Голуби - не крысы, которые могут каждый раз проползать 200 метров, чтобы добраться до своего гнезда и ожидающего там потомства", - отмечает Drauga spārns.



Как сообщает общество на своей странице в фейсбуке, благодаря давлению общественности, в пятницу управляющая компания открыла еще три люка: таким образом птицы смогли получить доступ к своей обители. Drauga spārns говорит, что птицы были истощены и измучены голодом и стрессом и сколько из них погибло - неизвестно.



Drauga spārns благодарят всех неравнодушных и милосердных людей и надеятся, что такое больше не повтороится.