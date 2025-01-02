Выбраны птица, насекомое и беспозвоночное года в Латвии

Латвийское орнитологическое общество (LOB) выбрало домашнего скворца (Sturnus vulgaris) птицей 2025 года, сообщила представитель LOB Кития Балцаре.

Домашний скворец - распространенный вид птиц в Европе и Латвии, популяция которого в Латвии стабильна. Домашнего скворца, гнездящегося в сельской местности и пригороде, а также в лесах, парках и на кладбищах, можно узнать по оперению - оно черное с металлическим, зеленовато-фиолетовым блеском и мелкими светлыми крапинками.

В этом году, сосредоточив внимание на гнездовании домашних скворцов, LOB намерено активно привлекать школы - изготавливая правильно сконструированные скворечники и собирая данные о том, кто в них гнездится.

Домашний скворец - первая птица, кольцевание которой началось в Дании в 1899 году с целью узнать о ее поведении зимой.

Вскоре LOB также объявит тематический конкурс рисунков птицы 2025 года, принять участие в котором сможет любой желающий независимо от возраста и опыта в живописи и наблюдении за птицами.

Акция "Птица года" проводится LOB в 30-й раз. В прошлом году птицей года была выбрана малая крачка.