Латвийское орнитологическое общество (LOB) и Энтомологическое общество Латвии (LEB) выбрали птицу, беспозвоночное и насекомое года в Латвии.
Выбраны птица, насекомое и беспозвоночное года в Латвии
Латвийское орнитологическое общество (LOB) выбрало домашнего скворца (Sturnus vulgaris) птицей 2025 года, сообщила представитель LOB Кития Балцаре.
Домашний скворец - распространенный вид птиц в Европе и Латвии, популяция которого в Латвии стабильна. Домашнего скворца, гнездящегося в сельской местности и пригороде, а также в лесах, парках и на кладбищах, можно узнать по оперению - оно черное с металлическим, зеленовато-фиолетовым блеском и мелкими светлыми крапинками.
В этом году, сосредоточив внимание на гнездовании домашних скворцов, LOB намерено активно привлекать школы - изготавливая правильно сконструированные скворечники и собирая данные о том, кто в них гнездится.
Домашний скворец - первая птица, кольцевание которой началось в Дании в 1899 году с целью узнать о ее поведении зимой.
Вскоре LOB также объявит тематический конкурс рисунков птицы 2025 года, принять участие в котором сможет любой желающий независимо от возраста и опыта в живописи и наблюдении за птицами.
Акция "Птица года" проводится LOB в 30-й раз. В прошлом году птицей года была выбрана малая крачка.
В этом году Латвийское энтомологическое общество (LEB) выбрало обыкновенного светляка насекомым 2025 года, тем самым привлекая внимание как к природному явлению - биолюминесценции, так и к, судя по опубликованной информации, все более редкому появлению этого вида.
Также LEB выбрало большого домового паука (Eratigena atrica) беспозвоночным 2025 года.
Тело самки достигает 1,6-1,8 сантиметра в длину. Если измерять вместе с ножками - то до 7,5 см. Ножки могут быть в три раза длиннее туловища. Кроме того, большой домовой паук может укусить, но только если его раздавить или неосторожно взять в руку. Последствия укуса - боль, отек, который проходит в течение нескольких часов. Обычно паук убегает или прячется от угрозы.
Большой домашний паук чаще всего встречается дома, как правило, в ванных комнатах, гаражах, подвалах, на чердаках, где достаточно тепло, но беспокоят его нечасто.
В дикой природе, в более теплом климате, он встречается в пещерах, сухих лесах. Паук активен в темное время суток, но если его потревожить в течение дня, он также может переместиться в поисках нового укрытия.
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