Только 10% собственников квартир оставили в BIS свои данные: для чего это нужно и есть ли санкции?

В мае прошлого года Сейм принял изменения к Закону о квартирной собственности, которые позволяют принимать решения, например, об утеплении дома, ремонте и по другим вопросам меньшинству собственников.

"Соответственно, на повторном собрании владельцы квартир большинством присутствующих могут принимать решения, которые обязательны для всего дома и могут быть связаны с крупными финансовыми затратами. Как механизм защиты была создана возможность для владельцев квартир указать предпочтительный для них канал связи", - рассказал директор департамента жилищной политики Минэкономики Мартиньш Аудерс.

Это и стало основной причиной, по которой государство установило требование для владельцев квартир до конца года указать свою контактную информацию в Строительной информационной системе - чтобы с ними можно было связаться в случаях, когда необходимо принимать решения по важным вопросам дома. Правда, узнать о такой обязанности в основном можно было из общедоступной информации.