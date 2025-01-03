В установленный законом срок - до конца прошлого года - свою контактную информацию в Строительной информационной системе (BIS) указали лишь 10% владельцев квартир, хотя такая обязанность распространяется на всех. Многие жители публично выразили недовольство, заявив, что ничего не знали об этих требованиях, и государственные учреждения не отрицают, что на этот раз индивидуальное информирование жителей не проводилось, сообщает TV3 Ziņas.
Только 10% собственников квартир оставили в BIS свои данные: для чего это нужно и есть ли санкции?
В мае прошлого года Сейм принял изменения к Закону о квартирной собственности, которые позволяют принимать решения, например, об утеплении дома, ремонте и по другим вопросам меньшинству собственников.
"Соответственно, на повторном собрании владельцы квартир большинством присутствующих могут принимать решения, которые обязательны для всего дома и могут быть связаны с крупными финансовыми затратами. Как механизм защиты была создана возможность для владельцев квартир указать предпочтительный для них канал связи", - рассказал директор департамента жилищной политики Минэкономики Мартиньш Аудерс.
Это и стало основной причиной, по которой государство установило требование для владельцев квартир до конца года указать свою контактную информацию в Строительной информационной системе - чтобы с ними можно было связаться в случаях, когда необходимо принимать решения по важным вопросам дома. Правда, узнать о такой обязанности в основном можно было из общедоступной информации.
"Государственное бюро по строительному контролю (BVKB) проинформировало управляющих об этой обязанности, отправив письмо тем управляющим, которые зарегистрированы в Строительной информационной системе. Мы обратились к самоуправлениям с призывом информировать жителей о необходимости предоставления контактной информации в системе", - указала директор Государственного бюро по строительному контролю Байба Витолиня.
Многие самоуправления действительно разместили эту информацию. Однако жителей напрямую не информировали - не отправляли ни электронные письма, ни обычные письма.
Также не удалось использовать контактные данные, указанные на портале latvija.lv.
"latvija.lv - это не база данных, из которой можно просто взять информацию. Системы не могут просто так брать данные друг у друга, это так не работает", - пояснила Байба Витолиня.
До установленного срока в Строительной информационной системе зарегистрировались примерно 10% владельцев квартир, или около 60 000 человек.
Штраф за пропущенный срок не предусмотрен. Более того, если человек предоставил свои контактные данные управляющему домом, то ничего дополнительно делать не нужно - управляющий сам введет данные в систему.
Те владельцы квартир, которые не укажут предпочтительный способ связи, будут получать информацию по фактическому адресу квартиры. Однако, если владелец там фактически не проживает, следует быть готовым к тому, что важные решения соседи могут принять без его участия.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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