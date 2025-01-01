Банки теперь обязаны сообщать в VID о наличных вложениях свыше 7 тысяч евро

Кредитные учреждения и платежные организации с этого года должны сообщать в Службу государственных доходов (VID) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7 тысяч евро или больше.