Кредитные учреждения и платежные организации с этого года должны сообщать в Службу государственных доходов (VID) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7 тысяч евро или больше.
Банки теперь обязаны сообщать в VID о наличных вложениях свыше 7 тысяч евро
Это предусмотрено утвержденными правительством поправками к правилам Кабинета министров о порядке предоставления VID информации об обороте и остатке на счетах физических лиц.
Поправки к правилам правительства потребовались в связи с утвержденными ранее Сеймом соответствующими изменениями в законе о налогах и пошлинах.
Как указало Министерство финансов, изменения необходимы для повышения прозрачности операций с наличными и обеспечения эффективного администрирования налогов. Это позволит VID эффективнее контролировать денежные потоки и сократит возможности уклонения от уплаты налогов.
Предусмотренная правилами процедура будет обязательной для всех кредитных учреждений и поставщиков платежных услуг в Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!