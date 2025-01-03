Франчайзер торговой сети Narvesen - SIA Reitan Convenience Latvia - закрыл пять точек продаж новой концепции в сети АЗС Neste Latvija, сообщили агентству LETA в компании.
Компания объяснила, почему закрылись несколько торговых точек Narvesen
В компании пояснили, что точки продаж Narvesen были закрыты в связи с изменением условий торговли и ростом издержек, поскольку их содержание было финансово невыгодно.
Две точки находились в Риге - на улице Лиелирбес и на Бривибас гатве, а по одной - в Огре, Саласпилсе и Тинужи.
"Решение о закрытии торговой точки принимается непросто, но оно всегда принимается на основе финансовых показателей и оценки потока клиентов", - рассказали представители Reitan Convenience Latvia.
Ранее уже сообщалось, что Neste Latvija решила осенью 2023 года закрыть пять магазинов бесконтактного самообслуживания Neste Easy Deli, а вместо них в феврале прошлого года были открыты вышеупомянутые пять торговых точек Narvesen.
Neste Latvija ранее поясняла, что компания работала над открытием магазинов около двух лет и инвестировала более 500 000 евро в их создание, технологии и решения безопасности. В 2021 году компания открыла первый бесконтактный магазин самообслуживания.
Магазины самообслуживания Neste Easy Deli были закрыты, поскольку объем проданных товаров не был таким, чтобы окупить вложения предприятия, объяснял ранее председатель правления Neste Latvija Арманд Бейзикис.
В 2023 году компания Reitan Convenience Latvia работала с оборотом 87,2 млн евро, что на 8,7% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия составила 890 000 евро в отличие от убытков прошлого года.
Компания была зарегистрирована в 1997 году, ее акционерный капитал составляет 10 592 672 евро. Единственным владельцем Reitan Convenience Latvia является норвежская компания Reitan Convenience.
Норвежский Reitan представлен в странах Северной Европы и Балтии такими брендами, как Narvesen, 7-eleven, Caffeine, R-kiosk и Pressbyrån, UnoX и Rema 1000.
Оборот Neste Latvija в 2023 году составил 485,651 миллиона евро, что на 14,3% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании снизилась на 30,6% - до 10,649 миллиона евро.
Компания Neste Latvija зарегистрирована в 1993 году, ее акционерный капитал составляет 15,03 миллиона евро.
Владельцем Neste Latvija является голландская Neste Affiliate. По данным Службы государственных доходов, в 2023 году Neste Latvija была крупнейшим продавцом топлива в Латвии.
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