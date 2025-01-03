Компания объяснила, почему закрылись несколько торговых точек Narvesen

В компании пояснили, что точки продаж Narvesen были закрыты в связи с изменением условий торговли и ростом издержек, поскольку их содержание было финансово невыгодно.

Две точки находились в Риге - на улице Лиелирбес и на Бривибас гатве, а по одной - в Огре, Саласпилсе и Тинужи.

"Решение о закрытии торговой точки принимается непросто, но оно всегда принимается на основе финансовых показателей и оценки потока клиентов", - рассказали представители Reitan Convenience Latvia.

Ранее уже сообщалось, что Neste Latvija решила осенью 2023 года закрыть пять магазинов бесконтактного самообслуживания Neste Easy Deli, а вместо них в феврале прошлого года были открыты вышеупомянутые пять торговых точек Narvesen.

Neste Latvija ранее поясняла, что компания работала над открытием магазинов около двух лет и инвестировала более 500 000 евро в их создание, технологии и решения безопасности. В 2021 году компания открыла первый бесконтактный магазин самообслуживания.