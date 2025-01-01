Повышена минимальная ставка заработной платы для педагогов

Это предусмотрено изменениями в правилах Кабинета Министров (МК) о заработной плате педагогов.

С начала года минимальная ставка заработной платы для всех педагогов составит 9,79 евро в час. За 40-часовую рабочую неделю педагоги смогут зарабатывать не менее 1566 евро.

Однако рост составил на 5,9 процентных пункта меньше, чем изначально предусматривалось графиком повышения заработной платы педагогов. Согласно графику, ставка с января должна была вырасти до 10,35 евро в час.

Уменьшение запланированного роста связано с тем, что в бюджете на 2025 год на повышение заработной платы педагогов дополнительно выделено 30 миллионов евро. При этом увеличение ставок обойдется государству в 25,2 миллиона евро.

Для обеспечения роста увеличены расходы на одного учащегося.

Например, целевые дотации для детей, обучающихся в дошкольных образовательных программах, выросли с 129,44 евро до 132,81 евро. Для учащихся 1-6 классов - с 121,93 евро до 125,10 евро, для 7-9 классов - с 157,12 евро до 161,21 евро, а для 10-12 классов - с 168,84 евро до 173,23 евро.

Целевые дотации для учащихся 1-9 классов, находящихся в больницах и социальных учреждениях, где реализуются программы обучения для детей с хроническими заболеваниями, увеличены на 3,65 евро.

Для учащихся 1-12 классов, обучающихся по специальным образовательным программам в специализированных классах, инклюзивных школах, а также в дистанционных образовательных программах, целевая дотация увеличена на 3,87 евро.

Это повышение является последним этапом графика роста минимальной ставки заработной платы педагогов, утвержденного правительством весной прошлого года. График был одним из ключевых требований педагогов во время их забастовки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!