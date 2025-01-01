Работающие пенсионеры с пенсией до 1000 евро получат право на налоговые послабления

Если пенсионер не предоставит налоговую книжку работодателю, она автоматически будет передана пенсионному фонду. В таком случае налог не будет взиматься с части пенсии до 1000 евро, но работодатель будет удерживать налог с зарплаты начиная с первого евро.

Эти деньги не будут потеряны - пенсионер сможет вернуть их в следующем году, подав годовую декларацию о доходах (данные о зарплате и пенсии будут внесены автоматически).

Если налоговая книжка уже подана работодателю, то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Новый необлагаемый минимум (1000 евро) будет автоматически применен: 500 евро для пенсии и 500 евро для зарплаты.

Если у работающего пенсионера есть дополнительные льготы (например, за иждивенцев, инвалидность, статус участника национального движения сопротивления или политически репрессированного лица), они, как и раньше, могут применяться только в том месте работы, где подана налоговая книжка.

Пенсионеры, которые не хотят делить минимум между пенсией и зарплатой, могут отозвать налоговую книжку у работодателя до 15 декабря 2024 года через систему EDS VID.

Изменения не затрагивают пенсионеров с пенсией выше 1000 евро. В этом случае, как и раньше, налог в размере 25,5% будет взиматься только с той части пенсии, которая превышает 1000 евро.

Для неработающих пенсионеров новый необлагаемый минимум на пенсию (1000 евро) автоматически рассчитывается и применяется Государственным агентством социального страхования (VSAA) или другими организациями, выплачивающими пенсии.

На этой неделе всем работающим пенсионерам через EDS будут отправлены индивидуальные письма с разъяснениями и примерами, чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

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