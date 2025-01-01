С этого года для всех пенсионеров Латвии - как работающих, так и неработающих - необлагаемый минимум на пенсию составляет 1000 евро в месяц. Работающие пенсионеры теперь смогут разделить этот минимум между зарплатой и пенсией, сообщили представители Службы государственных доходов (VID).
Работающие пенсионеры с пенсией до 1000 евро получат право на налоговые послабления
Пенсионеры, чья пенсия ниже 1000 евро, могут выбрать, как применить необлагаемый минимум: разделить его между пенсией и зарплатой (по 500 евро на каждую). В этом случае налог на доходы физических лиц в размере 25,5% будет взиматься только с той части пенсии и зарплаты, которая превышает 500 евро.
Этот механизм введен, чтобы пенсионеры с доходами ниже 1000 евро могли максимально эффективно использовать необлагаемый минимум в течение года, не дожидаясь возврата налога после подачи годовой декларации о доходах.
Для того чтобы разделенный минимум применялся уже с января 2025 года, пенсионеру следовало до 15 декабря 2024 года активировать свою налоговую книжку в электронной системе декларирования (EDS) VID и указать основное место получения дохода - то место работы, где выплачивается наибольшая зарплата.
Однако представители VID уточняют, что выбор можно указать и позднее. Если налоговая книжка будет подана в одном из следующих месяцев, разделенный минимум начнет применяться либо с первого числа следующего месяца (если книжка подана до 15-го числа), либо с первого числа месяца, следующего за следующим.
Если пенсионер не предоставит налоговую книжку работодателю, она автоматически будет передана пенсионному фонду. В таком случае налог не будет взиматься с части пенсии до 1000 евро, но работодатель будет удерживать налог с зарплаты начиная с первого евро.
Эти деньги не будут потеряны - пенсионер сможет вернуть их в следующем году, подав годовую декларацию о доходах (данные о зарплате и пенсии будут внесены автоматически).
Если налоговая книжка уже подана работодателю, то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Новый необлагаемый минимум (1000 евро) будет автоматически применен: 500 евро для пенсии и 500 евро для зарплаты.
Если у работающего пенсионера есть дополнительные льготы (например, за иждивенцев, инвалидность, статус участника национального движения сопротивления или политически репрессированного лица), они, как и раньше, могут применяться только в том месте работы, где подана налоговая книжка.
Пенсионеры, которые не хотят делить минимум между пенсией и зарплатой, могут отозвать налоговую книжку у работодателя до 15 декабря 2024 года через систему EDS VID.
Изменения не затрагивают пенсионеров с пенсией выше 1000 евро. В этом случае, как и раньше, налог в размере 25,5% будет взиматься только с той части пенсии, которая превышает 1000 евро.
Для неработающих пенсионеров новый необлагаемый минимум на пенсию (1000 евро) автоматически рассчитывается и применяется Государственным агентством социального страхования (VSAA) или другими организациями, выплачивающими пенсии.
На этой неделе всем работающим пенсионерам через EDS будут отправлены индивидуальные письма с разъяснениями и примерами, чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!