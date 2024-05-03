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Либо мы, либо олигархи. Почему государственные предприятия по-прежнему участвуют в транзите грузов в Россию

Акция в Риге против поставок в РФ руды Фото: LETA
Sanita Jemberga Inese Braže rus.tvnet.lv
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В этом месяце Евросоюзу предстоит решить, запрещать ли в Россию поставки марганцевой руды, которая может быть использована для производства оружия. В преддверии этого решения Re:Baltica показывает, кто в Латвии пострадает больше всего, сколько это будет стоить и какую роль сыграли в этом бизнесе государственные компании.

Пока Россия два года убивала украинцев, а дипломаты в Брюсселе вели переговоры, по Балтийскому морю шли корабли с марганцевой рудой. Прибывшие из Габона и Южной Африки, они причаливали в портах Вентспилса и Риги. Латвийские предприятия ловко грузили руду в вагоны и отправляли дальше по железной дороге - в прошлом в основном на Челябинский завод, а также в Сатку и Тулу. Позже по тому же маршруту возвращались чугун и ферросплавы, которые Россия продает западным клиентам, тем самым зарабатывая деньги для своей военной машины.

В этом месяце станет ясно, наступит ли конец этому бизнесу. В понедельник Европейская комиссия (ЕК) должна принять свой новейший - четырнадцатый - пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на экспорт марганцевой руды, подтвердили Re:Baltica источники в ЕК. Для того, чтобы он вступил в силу, необходимо единодушное согласие всех стран ЕС.

Это государство - или что?

В скандале, разразившемся после публикации эстонскими СМИ информации о ведущей роли в транзите марганцевой руды Латвии и Эстонии, резко критикующих развязанную Россией войну, внимание общественности лишь на мгновение задержалось на том, какую роль в этом играют государственные предприятия LDz Loģistika и LDz Cargo. О первом предприятии вообще мало кто слышал. Это дочерняя компания Latvijas dzelzceļš (LDz), которая занимается организацией грузоперевозок на рынках стран Балтии и СНГ. В свою очередь LDz Cargo, другая дочерняя компания, эти грузы перевозит.

Благодаря данным российской таможни, которые оказались в распоряжении Re:Baltica, мы впервые можем увидеть полную картину, что именно это госпредприятие возило агрессору после начала войны.

Из Индии - шины. Из Китая - химикаты. Из Бразилии - орехи. Из Португалии и Испании - запчасти для Opel, Citroen и других автомобилей западного производства. Из ЮАР, Габона, Кот-д’ Ивуара и Бразилии - марганцевую руду. Пункт назначения у всех грузов один: Челябинский электрометаллургический комбинат, ныне национализированный государством.

За первые два года войны LDz Loģistika перевезло в Россию различные грузы на сумму 137,4 млн долларов. Из них марганцевой руды - на 119 млн долларов, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении Re:Baltica данные.

За груз платит грузоотправитель, поэтому причастные к этому бизнесу предприятия могут утверждать, что напрямую с российскими компаниями не сотрудничают. Вторую часть предложения – о том, что российские компании в какой-то момент расплачиваются с грузоотправителем, вы никогда не услышите.

В настоящее время ясно, что государство своим предприятиям ничего не запретит, а будет ждать решения Европейского союза (ЕС). Официально это объясняется тем, что запрет должен быть эффективным (если не повезет Латвия, то повезут другие, если не повезет государство - повезут частные компании). Не так громко говорится о том, как это повлияет на LDz.

Но есть и третья причина, о которой правительство вслух не говорит, но хорошо ее знает. Если перевозку руды не прекращать, то транспортировать ее могут либо государство, либо частные компании. Однако единственными частными железнодорожными перевозчиками, как и одними из тех предприятий, которые переваливают марганцевую руду в портах Риги и Вентспилса, являются компании, опосредованно принадлежащие Андрису Шкеле, Айварсу Лембергсу или семье Айнарса Шлесерса.

Поэтому правительство Эвики Силини (“Новое Единство”) стоя́ло перед дилеммой: продолжать действовать аморально, фактически обеспечивая Россию сырьем, которое можно использовать в военной промышленности, или отдать все доходы тем, усиливать кого совсем не хочется.

Фото: LETA

Кто переваливает?

"Марганцевые марки сталей широко применяются при восстановлении и изготовлении новой бронетехники и артиллерийских систем", - говорится в первом полученном Re:Baltica письме от источников в Украине с просьбой обратить внимание на латвийские предприятия, участвующие в транзите марганцевой руды. "Именно поэтому такую деятельности этих компаний необходимо рассматривать как направленную на подрыв безопасности не только Украины, но и Латвийской Республики и других стран Балтии", - отмечают авторы письма.

В целом Латвия и Эстония, которые после начала войны стали крупнейшими в ЕС экспортерами марганцевой руды в Россию, в прошлом году поставили ей 1,9 млн тонн руды, сообщили источники в отрасли. 78% было перевезено через Латвию, а 22% - через Эстонию, где в порту Силламяэ ее перевозками занимается компания, связанная с экс-премьером Тийтом Вяхи.

В Латвии один из экс-премьеров тоже имеет отношение к транзиту руды.

Шкеле и семье Шлесерса опосредованно принадлежит Rīgas ogļu terminālis, который в прошлом году был пятым по величине предприятием по перевалке марганцевой руды в Латвии (генеральный директор компании Микелис Лапше ранее сообщил Re:Baltica, что объемы перевалки с 2021 года падают и в прошлом году марганцевая руда составляла лишь четверть оборота компании).

Четвертое место по объемам перевалки руды занимает LDz Loģistika. Ее опережают Alpha Shipping Company (семья Вороневич, Валдис Силиньш, Арнис Анчупанс), Ventspils tirdzniecības osta (опосредованно принадлежит Лембергсу и людям Мерони), а больше всего руды переваливает SIA BLC.

Это существующее уже 20 лет предприятие ранее не было особо известно в латвийском бизнесе. Первый год войны оказался для него особенно успешным. Согласно годовому отчету, оборот увеличился на 80% и составил почти 10 млн евро, а прибыль - на 348% (190 000 евро). Владельцами компании являются Жанна Болдaвешка и Иева Кимене.

Кроме этой “большой пятерки”, марганцевую руду в Риге и Вентспилсе переваливают еще несколько компаний - KS Terminal, Eurohome Latvija и Stena Line Ports Ventspils, свидетельствуют данные, предоставленные Re:Baltica портами.

Кто перевозит?

Вариантов железнодорожных перевозок в Латвии не так много. Приходится нанимать либо LDz Cargo, либо одну из частных компаний, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, и все они связаны с олигархами.

Семьям Шкеле и Шлесерса вместе с давним соратником Лембергса Ансисом Сормулисом принадлежит частная компания железнодорожных грузоперевозок Baltijas tranzīta serviss, годовой отчет которой свидетельствует о падении бизнеса из-за войны. Другой частный перевозчик - Baltijas ekspresis - контролируется в свою очередь людьми адвоката Рудольфа Мерони и Лембергсом, свидетельствуют данные Регистра предприятий (которые Лембергс оспаривает). Дела у компании идут хорошо - во второй год войны она перевезла почти в два раза больше грузов, чем годом ранее. Однако руда составляет всего 3%, а основным бизнесом является уголь.

Третий частный перевозчик Euro Rail Cargo тоже связан с Сормулиcом и Лапше, которого источники Re:Baltica в отрасли называют менеджером бизнеса Шкеле. Годовой отчет компания не подавала.

Однако данные показывают, что в любом случае ведущим перевозчиком является LDz Cargo. Более половины перевозимых предприятием грузов связаны с Россией (53,1%) и Беларусью (7,4%), свидетельствует его отчет за 2023 год. Больше всего транзитом из России перевозится зерна, однако и руда занимает не последнее место - 19%, или почти пятую часть.

Кто пострадает первым?

В LDz не дали ответа на вопрос, насколько велики доходы его дочерних компаний от сотрудничества с Россией. Прибыль “пропорциональна объему перевозок в других направлениях”, сказал Re:Baltica председатель правления LDz Риналдс Плявниекс.

В Латвии нет единых данных о том, какими будут финансовые последствия запрета на транзит марганцевой руды. Поэтому Re:Baltica составила картину последствий на основе информации, полученной из нескольких источников.

LDz vadītājs Rinalds Pļavnieks
LDz vadītājs Rinalds Pļavnieks Фото: LETA

Первой очевидной жертвой станет LDz. Во-первых, предприятие больше не будет получать столь крупные дивиденды от своих "дочек" (ни у одной из них дела не идут блестяще, и объемы бизнеса с начала войны сокращаются, хотя в прошлом году обе работали с прибылью, и LDz Cargo выплатила материнской компании 1,9 млн евро дивидендов). Во-вторых, придется увольнять работников, занимающихся перевалкой грузов, в основном в Латгале (их число компания не называет). В-третьих, предприятие больше не будет получать столь большую плату за использование инфраструктуры (в прошлом году предприятия заплатили за это почти 35 млн евро).

"При таком сценарии, когда грузоперевозки продолжают драматически сокращаться, необходимая для содержания железнодорожной инфраструктуры дотация государства и платеж для обеспечения финансового баланса значительно возрастут, и это неизбежно. LDz продолжает работать над программой сокращения расходов, но она покроет эти потенциальные убытки лишь частично", - сказал Плявниекс (министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") ранее заявил, что LDz после отказа от восточного направления может потребоваться дотация в размере около 100 млн евро в год).

Чтобы избежать репутационных потерь, совет LDz в середине марта призвал правление предприятия не брать на себя новых обязательств по перевозке грузов, которые потенциально могут оказаться под санкциями, а дочерние общества – не заключать новых договоров о таких перевозках с латвийскими экспедиторами. Однако из ответов руководства компании ясно, что оно само никаких решений о прекращении транзита принимать не будет, поскольку это должно сделать Министерство сообщения.

"Уже с самого первого дня войны рассматривались различные сценарии развития события, в том числе сценарий полного прекращения потока грузов через латвийско-российскую границу. Однако должен отметить, что LDz не получало никаких указаний от держателей долей капитала относительно грузовых перевозок", - сказал Плявниекс.

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens
Satiksmes ministrs Kaspars Briškens Фото: LETA

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") от интервью с Re:Baltica на эту тему отказался, прислав через своего пресс-секретаря общие фразы. В интервью Латвийскому телевидению политик, проработавший много лет в железнодорожной отрасли, утверждал, что не знал об участии LDz Loģistika в транзите в Россию - лишь о небольшом участии в нем LDz Cargo.

Вторые, кто пострадает, будут работающие в портах частные предприятия, занимающиеся перевалкой и транспортировкой марганцевой руды. "На языке бизнеса просьба ничего не значит, - иронично отмечает председатель совета Латвийской ассоциации стивидоров (ЛАС) Янис Касалис. - Если совет LDz так смел, то пусть примет решение и возьмет на себя реальные финансовые последствия". По подсчетам ЛАС, прямые убытки отрасли из-за запрета на транзит марганцевой руды составят не менее 30 млн евро.

LSA padomes priekšēdētājs Jānis Kasalis
LSA padomes priekšēdētājs Jānis Kasalis Фото: LETA

По словам Касалиса, поток марганцевой руды не прекратился, но работающие с ней предприятия взяли паузу, ожидая решения ЕС. "По десятибалльной системе влияние составит 6-7, потому что неважно - марганцевая ли это руда или что-то другое. Мы просто не в состоянии так быстро генерировать новые грузы. Центральная Азия - последняя, с кем нам остается работать, но между нами находится Россия, и там тоже не дураки. Закроем мы, закроют и они", - сказал Касалис.

Из портов наибольший удар придется на Вентспилс (в Риге марганцевой руды переваливается мало - менее 3% общего объема грузов). В свою очередь в Вентспилсе ее транзит стремительно восстановился после полномасштабного вторжения России в Украину. В управлении Вентспилсского свободного порта Re:Baltica сообщили, что запрет может снизить доходы порта на 4-5 млн евро в год. Влияние будет столь большим, потому что транзит марганцевой руды связан с транзитом угля из Казахстана: его везут в Вентспилс, а в другом направлении в тех же вагонах перевозится марганцевая руда, что снижает расходы на логистику. "Это примерно треть грузов в порту. Если запретить перевозку одних грузов, то велика вероятность, что перевозка других тоже станет нерентабельной, - заявили в порту. - Не исключено, что в краткосрочной перспективе потребуются дотации для стабилизации работы порта".

Что дальше?

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), как и Бришкенс, тоже была немногословной, говоря о возможностях запрета на транзит в Россию хотя бы для госпредприятий. Когда Re:Baltica впервые задала этот вопрос на пресс-конференции после заседания правительства, Силиня вместо ответа стала говорить о том, что самый эффективный способ - включить марганцевую руду в санкционный список ЕС. И только в том случае, если это не удастся, Латвия будет думать об этом на национальном уровне. Когда через неделю мы вновь задали тот же вопрос, так как ответа не получили, Силиня пояснила, что обсудит с Советом портов, как переориентировать бизнес, чтобы избавиться от зависимости от России (и такое заседание впервые за четыре года действительно состоялось - ред.).

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Фото: LETA

Не стал уклоняться от ответов третий непосредственно вовлеченный в этот процесс член правительства - министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян). Он признал, что неформально этот вопрос обсуждался, однако, если "мы не можем ограничить это полностью, то ограничивать деятельность компаний с государственным капиталом, а затем смотреть, как это перехватывают другие предприниматели со спорной репутацией, на мой взгляд, не самый правильный шаг".

Он привел в пример Эстонию, где после отказа правительства от транзита с Россией поток грузов не изменился – просто появились другие игроки (правда, Валайнис не упомянул, что это LDz Cargo, поскольку Эстония запретила своей государственной компании Operail заниматься транзитом в Россию). Он считает, что нужно запретить либо всем, либо никому, иначе двуличная ситуация, когда одной рукой помогаем Украине, а другой рукой отправляем запчасти для российского оружия, не изменится.

Тем временем Европейская комиссия может начать обсуждение со странами ЕС следующего пакета санкций, в который Латвия предложила включить запрет на транзит марганцевой руды и оксида алюминия, уже через две недели, сообщил Re:Baltica источник в Еврокомиссии. У Латвии есть как минимум два союзника - министерства иностранных дел Эстонии и Литвы подтвердили, что поддержат это предложение. "Литва уже давно призывает включить в следующий раунд санкций жесткие меры, в том числе запрет на импорт из России сжиженного природного газа, алюминия и урана, а также запрет на экспорт марганцевой и алюминиевой руды", - заявили в МИД Литвы. Эстонские дипломаты сообщили, что и сами внесли предложение о запрете экспорта марганцевой руды, а также поддержали предложение Литвы о дополнительных санкциях в отношении алюминиевой продукции. "Мы постоянно обсуждаем с другими странами ЕС, как сделать так, чтобы России ее агрессия обходилась еще дороже", - сказали в МИД Эстонии.

Это третий материал из серии, в которой Re:Baltica исследует бизнес Латвии с Россией после ее крупного вторжения в Украину. О крупных экспортерах и импортерах читайте здесь и здесь.

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