Либо мы, либо олигархи. Почему государственные предприятия по-прежнему участвуют в транзите грузов в Россию

В этом месяце Евросоюзу предстоит решить, запрещать ли в Россию поставки марганцевой руды, которая может быть использована для производства оружия. В преддверии этого решения Re:Baltica показывает, кто в Латвии пострадает больше всего, сколько это будет стоить и какую роль сыграли в этом бизнесе государственные компании.
Пока Россия два года убивала украинцев, а дипломаты в Брюсселе вели переговоры, по Балтийскому морю шли корабли с марганцевой рудой. Прибывшие из Габона и Южной Африки, они причаливали в портах Вентспилса и Риги. Латвийские предприятия ловко грузили руду в вагоны и отправляли дальше по железной дороге - в прошлом в основном на Челябинский завод, а также в Сатку и Тулу. Позже по тому же маршруту возвращались чугун и ферросплавы, которые Россия продает западным клиентам, тем самым зарабатывая деньги для своей военной машины.
В этом месяце станет ясно, наступит ли конец этому бизнесу. В понедельник Европейская комиссия (ЕК) должна принять свой новейший - четырнадцатый - пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на экспорт марганцевой руды, подтвердили Re:Baltica источники в ЕК. Для того, чтобы он вступил в силу, необходимо единодушное согласие всех стран ЕС.
Это государство - или что?
В скандале, разразившемся после публикации эстонскими СМИ информации о ведущей роли в транзите марганцевой руды Латвии и Эстонии, резко критикующих развязанную Россией войну, внимание общественности лишь на мгновение задержалось на том, какую роль в этом играют государственные предприятия LDz Loģistika и LDz Cargo. О первом предприятии вообще мало кто слышал. Это дочерняя компания Latvijas dzelzceļš (LDz), которая занимается организацией грузоперевозок на рынках стран Балтии и СНГ. В свою очередь LDz Cargo, другая дочерняя компания, эти грузы перевозит.