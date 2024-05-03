Либо мы, либо олигархи. Почему государственные предприятия по-прежнему участвуют в транзите грузов в Россию

В этом месяце Евросоюзу предстоит решить, запрещать ли в Россию поставки марганцевой руды, которая может быть использована для производства оружия. В преддверии этого решения Re:Baltica показывает, кто в Латвии пострадает больше всего, сколько это будет стоить и какую роль сыграли в этом бизнесе государственные компании.

Пока Россия два года убивала украинцев, а дипломаты в Брюсселе вели переговоры, по Балтийскому морю шли корабли с марганцевой рудой. Прибывшие из Габона и Южной Африки, они причаливали в портах Вентспилса и Риги. Латвийские предприятия ловко грузили руду в вагоны и отправляли дальше по железной дороге - в прошлом в основном на Челябинский завод, а также в Сатку и Тулу. Позже по тому же маршруту возвращались чугун и ферросплавы, которые Россия продает западным клиентам, тем самым зарабатывая деньги для своей военной машины.

В этом месяце станет ясно, наступит ли конец этому бизнесу. В понедельник Европейская комиссия (ЕК) должна принять свой новейший - четырнадцатый - пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на экспорт марганцевой руды, подтвердили Re:Baltica источники в ЕК. Для того, чтобы он вступил в силу, необходимо единодушное согласие всех стран ЕС.

Это государство - или что?