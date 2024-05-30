СМИ: Латвийская стивидорная компания прекратила транзит российского зерна

Стивидорная компания ООО Alpha osta, которая, помимо прочего, занималась перевалкой российского зерна, заработала в прошлом году 2,9 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.
Насколько важную роль в получении объемной прибыли сыграла перевалка российского зерна, Latvijas avīze попыталась выяснить в крупнейшем в Латвии зерноводческом кооперативе LATRAPS, который опосредованно (через дочернее предприятие ASNS Investment) является владельцем 50% долей капитала Alpha osta, но ответа по существу не получила.
Alpha osta сообщает, что в прошлом году всего было перевалено 776 067 тонн зерна - на 35,5% больше, чем годом ранее. Оборот предприятия в прошлом году по сравнению с предыдущим годом вырос вдвое и составил 13,85 млн евро.
Балтийский центр исследовательской журналистики Re: Baltica в прошлом месяце сообщал, что ООО Alpha osta в последние два года ввезла из России продуктов на сумму 28,83 млн долларов США.
Сколько из переваленных в прошлом году Alpha osta грузов было российского происхождения и как предприятие намеревалось использовать полученную прибыль, представители Alpha osta редакции не сообщили, а председатель совета LATRAPS Валтер Брусс предложил обратиться в агентство по связям с общественностью Repute.
В декабре прошлого года, спустя почти 22 месяца после начала войны в Украине, представители LATRAPS заявили о необходимости проведения независимого аудита ООО Alpha osta, а также о прекращении сотрудничества с этой стивидорной компанией, что, однако, сделать "непросто".
Насколько продвинулся этот вопрос, в кооперативе не говорят. Как бы то ни было, на деятельность ООО Alpha osta в начале этого года определенно повлияли и последние постановления правительства, запрещающие ввоз зерна из России.
В какой мере Alpha osta по-прежнему участвует в транзите российского зерна, что не запрещено, хотя и считается неэтичным?
По данным Продовольственно-ветеринарной службы, еще в январе этого года Alpha osta импортировала продовольствие или корма из России, а в статистике за апрель и май имя Alpha osta больше не появляется среди компаний, осуществляющих импорт из России.
Госсекретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс комментирует это так: "С осени минувшего года латвийское зерно через Alpha osta больше не экспортируется, все фермеры таким образом выражают солидарное отношение к сложившейся ситуации".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!