СМИ: Латвийская стивидорная компания прекратила транзит российского зерна

Насколько важную роль в получении объемной прибыли сыграла перевалка российского зерна, Latvijas avīze попыталась выяснить в крупнейшем в Латвии зерноводческом кооперативе LATRAPS, который опосредованно (через дочернее предприятие ASNS Investment) является владельцем 50% долей капитала Alpha osta, но ответа по существу не получила.

Alpha osta сообщает, что в прошлом году всего было перевалено 776 067 тонн зерна - на 35,5% больше, чем годом ранее. Оборот предприятия в прошлом году по сравнению с предыдущим годом вырос вдвое и составил 13,85 млн евро.

Балтийский центр исследовательской журналистики Re: Baltica в прошлом месяце сообщал, что ООО Alpha osta в последние два года ввезла из России продуктов на сумму 28,83 млн долларов США.

Сколько из переваленных в прошлом году Alpha osta грузов было российского происхождения и как предприятие намеревалось использовать полученную прибыль, представители Alpha osta редакции не сообщили, а председатель совета LATRAPS Валтер Брусс предложил обратиться в агентство по связям с общественностью Repute.