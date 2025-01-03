"Обещания надо выполнять и, если обстоятельства изменятся, всегда иметь четкий план В. Мы оцениваем работу совета и, в частности, его председателя Клавса Васкса, по результатам, по правильной и своевременной коммуникации и способности управлять компанией даже в сложные времена", - пишет Бришкенс.

Также сообщалось, что 30 августа 2024 года правительство на закрытом заседании согласовало сокращение уставного капитала airBaltic на 571,293 миллиона евро в рамках подготовки к первичному публичному предложению акций (IPO) и упрощение существующей структуры акций компании, однако, по данным Firmas.lv, никаких изменений до сих пор не произошло.

Условия сокращения акционерного капитала гласят, что акционерный капитал airBaltic будет уменьшен до 25,179 миллиона евро.

Также сообщается, что 30 августа правительство Латвии на закрытом заседании согласилось с тем, что после IPO акций airBaltic государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании.

Бришкенс ранее пояснял, что со стратегическим инвестором airBaltic ведутся переговоры не о продаже контрольного пакета акций, а о приобретении миноритарного пакета до IPO или перед IPO, а также о возможном участии в IPO.

Также сообщается, что агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на информированные источники ранее сообщало, что немецкая национальная авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность покупки акций airBaltic.

В сентябре 2024 года программа Латвийского телевидения De facto, ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении информацию, сообщила, что рассматривается вопрос о продаже 10% акций airBaltic стратегическому инвестору.

Как сообщалось, в четверг, 2 января, airBaltic объявила, что в этом летнем сезоне из-за задержек в техническом обслуживании двигателей авиакомпания приостановит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту на 21 маршруте. В общей сложности будет отменено 4 670 рейсов.

В летний сезон airBaltic отменит 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллинна на летний сезон будут отменены рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос.

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