Кандидаты на пост президента Банка Латвии до сих пор не определены

Ранее агентство LETA сообщало, что кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Необходимость выдвижения новых кандидатур возникла после того, как 21 декабря истек первый срок полномочий прежнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса. Новый президент не был избран, так как правящая коалиция не смогла достичь консенсуса по этому вопросу.

Согласно решению Сейма, обязанности президента Банка Латвии до избрания нового главы временно исполняет вице-президент Банка Латвии Марис Калис.

Марис Калис был избран вице-президентом Банка Латвии 5 марта 2020 года на пятилетний срок, который начался 13 марта 2020 года. Он работает в Банке Латвии с 1998 года. С 2001 по 2007 год Калис был членом правления банка, отвечая за подготовку и представление финансовой информации, работу внутренней системы контроля и управление рисками. С 2007 по 2020 год он занимал пост председателя правления Банка Латвии.

Из-за невыбора нового президента Банка Латвии с 21 декабря Латвия временно лишилась права голоса в Совете ЕЦБ. Это подтвердили в Банке Латвии агентству LETA.

Совет ЕЦБ принимает решения по вопросам монетарной политики и состоит из президентов национальных центральных банков стран еврозоны, президента ЕЦБ, его заместителя и членов правления ЕЦБ. Президенты национальных центральных банков лично участвуют в заседаниях Совета ЕЦБ.

В Законе о Банке Латвии говорится, что до начала срока полномочий нового президента Банка Латвии его обязанности, за исключением участия в Совете ЕЦБ, исполняет назначенный Сеймом действующий вице-президент Банка Латвии, а в случае его отсутствия - член правления Банка Латвии, назначенный этим вице-президентом.

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