США обвиняют банк Credit Suisse в сокрытии связей с нацистами

Комиссия опубликовала письмо Барофски от 17 декабря, в котором он призывает банк раскрыть все доступные сведения о исторических связях с нацистским режимом.

Американский черный список

Барофски сообщил, что существовали "сотни подозрительных посредников", которые помогали нацистам "скрывать золото, осуществлять незаконные сделки по закупке военных материалов, продавать разграбленное еврейское имущество и поддерживать нацистскую военную экономику в целом".

В письме также отмечено, что некоторые из счетов в исторических документах были помечены как находящиеся в "американском черном списке" - реестре, в котором союзники фиксировали лиц и компании, связанные с ключевыми странами Оси (Германией, Италией и Японией).

"Один из документов с этой отметкой касается организации, занимавшейся продажей разграбленного еврейского имущества", - уточнил Барофски.

Итоговый отчет к 2026 году

В ответ на запрос агентства AFP представитель UBS заявил, что банк стремится предоставить все исторические документы. В заявлении также подчеркивается, что Сенат США "надеется продолжить сотрудничество с UBS" и обеспечить завершение расследования с "полным и тщательным отчетом господина Барофски".

Сенатская комиссия продолжает расследование, итоговый доклад ожидается к 2026 году.

В 1998 году Credit Suisse, совместно с UBS и другими организациями, согласился выплатить компенсацию в размере 1,25 миллиарда долларов (тогда 2,25 миллиарда немецких марок) жертвам Холокоста.

Тем не менее, обвинения в том, что банк не раскрыл свои связи с нацистами в полном объеме, остаются без ответа. В 2023 году UBS поглотил Credit Suisse, ослабленный скандалами и финансовыми трудностями.

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