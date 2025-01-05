Сенат США выдвинул серьезные обвинения против бывшего крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, заявив, что он скрывал доказательства, указывающие на участие в укрывательстве золота нацистского режима.
США обвиняют банк Credit Suisse в сокрытии связей с нацистами
Согласно расследованию, проведенному американской стороной, Credit Suisse скрывал данные, обнаруженные в ходе предыдущих проверок, касающихся счетов, связанных с нацистами во время Второй мировой войны. Как сообщается, десятки тысяч недавно найденных исторических документов свидетельствуют о том, что бывшие держатели счетов банка могли быть связаны с нацистами, заявила в субботу следственная комиссия Сената США.
Комиссия отметила, что Credit Suisse не раскрывал эти документы во время расследований, проведённых в основном в 1990-х годах. "Наша работа обнаружила не просто песчинки, а настоящие глыбы", - подчеркнули представители комиссии.
В отчете утверждается, что банк "на протяжении многих лет скрывал доказательства своих связей с нацистами и даже пытался утаить информацию от расследования Конгресса США".
3600 документов и 40 000 микрофильмов
Согласно расследованию Сената США, речь идет о 3600 документах и 40 000 микрофильмах, упомянутых в докладе бывшего прокурора Нила Барофски. Барофски ранее был уполномочен расследовать связи Credit Suisse с нацистскими активами в Аргентине.
По данным комиссии, Барофски был отстранен от своей роли омбудсмена банка в 2022 году, но затем восстановлен на посту после поглощения Credit Suisse его конкурентом UBS.
Комиссия опубликовала письмо Барофски от 17 декабря, в котором он призывает банк раскрыть все доступные сведения о исторических связях с нацистским режимом.
Американский черный список
Барофски сообщил, что существовали "сотни подозрительных посредников", которые помогали нацистам "скрывать золото, осуществлять незаконные сделки по закупке военных материалов, продавать разграбленное еврейское имущество и поддерживать нацистскую военную экономику в целом".
В письме также отмечено, что некоторые из счетов в исторических документах были помечены как находящиеся в "американском черном списке" - реестре, в котором союзники фиксировали лиц и компании, связанные с ключевыми странами Оси (Германией, Италией и Японией).
"Один из документов с этой отметкой касается организации, занимавшейся продажей разграбленного еврейского имущества", - уточнил Барофски.
Итоговый отчет к 2026 году
В ответ на запрос агентства AFP представитель UBS заявил, что банк стремится предоставить все исторические документы. В заявлении также подчеркивается, что Сенат США "надеется продолжить сотрудничество с UBS" и обеспечить завершение расследования с "полным и тщательным отчетом господина Барофски".
Сенатская комиссия продолжает расследование, итоговый доклад ожидается к 2026 году.
В 1998 году Credit Suisse, совместно с UBS и другими организациями, согласился выплатить компенсацию в размере 1,25 миллиарда долларов (тогда 2,25 миллиарда немецких марок) жертвам Холокоста.
Тем не менее, обвинения в том, что банк не раскрыл свои связи с нацистами в полном объеме, остаются без ответа. В 2023 году UBS поглотил Credit Suisse, ослабленный скандалами и финансовыми трудностями.
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