Грибом года выбран редкий для Латвии вид

Гигроцибе пестрая (также попугайская, или фисташковая) - это небольшой цветной гриб, который трудно спутать с каким-либо другим. Он не ядовит, но его не употребляют в пищу из-за его маленького размера. К тому же он почти безвкусный и обладает неприятным запахом.

В Латвии этот вид был впервые замечен в 1951 году в окрестностях Лиелплатоне, но первый экземпляр попал в Латвийский национальный музей естественной истории из заповедника Морицсала в 2012 году.

Молодой гриб окрашен в зеленый цвет, у него блестящая слизистая шляпка; с возрастом его цвет становится желтым, за исключением верхушки ножки, которая всегда остается зеленоватой возле шляпки. ​Пластинки серо-белые или желтые, слегка зеленоватого оттенка, толстые и редкие. Диаметр шляпки составляет от 1 см до 3,5 см, длина ножки - 2-7 см. Споровый порошок белый.

Гигроцибе пеструю можно встретить летом и осенью вплоть до заморозков. Гриб предпочитает бедные почвы - неухоженные луга, обочины дорог, поля и пастбища, парки, кладбища и церковные дворы, но может встречаться и в лесах. Растет и поодиночке, и большими группами - десятками плодовых тел в одном месте.

Этот вид распространен по всему миру, но очень редок в Латвии. На 2024 год было известно менее десятка мест его произрастания в стране.

При обнаружении этого гриба лучше не трогать его. Для сохранения вида важнее поддерживать подходящую ему среду обитания.

Латвийское общество микологов призывает жителей, если им встретится в природе гигроцибе пестрая, сообщить об этом в общество и отметить находку на портале dabasdati.lv.

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