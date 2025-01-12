NVA: в Латвии в IT-сфере ощущается нехватка сотен специалистов

"Это однозначно не связано с низкой заработной платой, почему не хватает специалистов. Одна из проблем - это то, о чем часто говорят в публичном пространстве: нельзя стать хорошим IT-специалистом без знаний в математике и естественных науках. Все, что связано с технологиями, требует логического и алгоритмического мышления. Если у выпускников школ слабые знания в математике, то многим молодым людям очень сложно или даже невозможно стать IT-специалистами, так как у них нет базовых знаний", - заявила Балиня.

Она предположила, что в стране может не хватать даже трех тысяч IT-специалистов.

"Компании все чаще задумываются о том, как самим работать с учениками и пробуждать у них интерес к сфере IT. Государственное агентство занятости (NVA) реализует программы, связанные с работой школьников в Латвии. Таким образом, отрасль IT вовлекает учащихся", - добавила Балиня.

В свою очередь, NVA указало, что нехватка специалистов не столь критична. Компании ищут десятки, возможно, сотни сотрудников.

В агентстве допускают, что в связи с активизацией европейских фондов спрос на IT-специалистов в этом и следующем году может еще больше вырасти.

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