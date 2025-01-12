В Латвии по-прежнему ощущается нехватка специалистов в сфере информационных технологий (IT), и за последний год ситуация не изменилась. Об этом заявили в Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA). В свою очередь, Государственное агентство занятости (NVA) отмечает, что в последние годы работодатели регистрируют больше вакансий, но они и быстрее заполняются, сообщает портал Lsm.lv.
NVA: в Латвии в IT-сфере ощущается нехватка сотен специалистов
В прошлом месяце в Латвии было почти 60 свободных вакансий программистов, хотя безработных с опытом работы в этой профессии оказалось в 3,5 раза больше.
Однако системные аналитики были значительно более востребованы - на 30 вакансий приходилось всего 13 безработных, сообщили в NVA.
Согласно данным агентства, в прошлом году по сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных вакансий в сфере IT выросло на 12%, при этом число незаполненных рабочих мест уменьшилось примерно на четверть.
"Это означает, что стало легче заполнять вакансии. В 2023 году около 63% свободных мест в сфере информационных и коммуникационных технологий оставались вакантными более трех месяцев. В 2024 году таких мест уже было 39%", - пояснила аналитик NVA Ивета Цедерштрема.
При этом агентство не может сказать, повлиял ли на ситуацию приток иностранных работников, поскольку учет иностранных специалистов начнут вести только в этом году.
LIKTA заявила, что страна активно привлекает высококвалифицированных специалистов из-за рубежа - как из Европейского Союза, так и из третьих стран, таких как Индия, Пакистан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Тем не менее, общее число IT-специалистов в прошлом году осталось неизменным, сообщила президент ассоциации Сигне Балиня.
"Это однозначно не связано с низкой заработной платой, почему не хватает специалистов. Одна из проблем - это то, о чем часто говорят в публичном пространстве: нельзя стать хорошим IT-специалистом без знаний в математике и естественных науках. Все, что связано с технологиями, требует логического и алгоритмического мышления. Если у выпускников школ слабые знания в математике, то многим молодым людям очень сложно или даже невозможно стать IT-специалистами, так как у них нет базовых знаний", - заявила Балиня.
Она предположила, что в стране может не хватать даже трех тысяч IT-специалистов.
"Компании все чаще задумываются о том, как самим работать с учениками и пробуждать у них интерес к сфере IT. Государственное агентство занятости (NVA) реализует программы, связанные с работой школьников в Латвии. Таким образом, отрасль IT вовлекает учащихся", - добавила Балиня.
В свою очередь, NVA указало, что нехватка специалистов не столь критична. Компании ищут десятки, возможно, сотни сотрудников.
В агентстве допускают, что в связи с активизацией европейских фондов спрос на IT-специалистов в этом и следующем году может еще больше вырасти.
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