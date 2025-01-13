Трагическое ДТП на Вентспилсском шоссе: один ребенок по-прежнему находится в интенсивной терапии

Как рассказала СМИ глава Тукумской больницы Дзинтра Рабкевича, после аварии в Тукумскую больницу привезли троих детей. "Двое были обслужены амбулаторно и уже дома, а еще один этим утром находился у нас, но был передан в Вентспилс для дальнейшего лечения", - отметила руководитель больницы.

Еще трое детей после аварии были доставлены в BKUS. Двое были в крайне тяжелом состоянии, один ребенок - в состоянии средней тяжести. К сожалению, жизнь одного ребенка спасти не удалось.

Глава Клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня сообщила Латвийскому радио, что второй тяжело пострадавший ребенок продолжает лечение в интенсивной терапии. Его состояние по-прежнему стабильно тяжелое.

О состоянии здоровья дирижера Рудите Талберги в данный момент информации нет. Напомним, она после аварии была доставлена в Талсинскую больницу. Латвийское радио отмечает, что ограничена информация и о состоянии здоровья водителя микроавтобуса. Он также после аварии был доставлен в Талсинскую больницу.