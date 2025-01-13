Пн, 13.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Трагическое ДТП на Вентспилсском шоссе: один ребенок по-прежнему находится в интенсивной терапии

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Больница
Больница Фото: Shutterstock

Пострадавшие в трагической аварии на Вентспилсском шоссе в пятницу, 10 января, в результате которой погибли дирижер и певица хора Nošu planēta, продолжают лечиться в больницах. Один пострадавший ребенок по-прежнему находится в интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (BKUS), сообщает в понедельник портал LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Как рассказала СМИ глава Тукумской больницы Дзинтра Рабкевича, после аварии в Тукумскую больницу привезли троих детей. "Двое были обслужены амбулаторно и уже дома, а еще один этим утром находился у нас, но был передан в Вентспилс для дальнейшего лечения", - отметила руководитель больницы.

Еще трое детей после аварии были доставлены в BKUS. Двое были в крайне тяжелом состоянии, один ребенок - в состоянии средней тяжести. К сожалению, жизнь одного ребенка спасти не удалось.

Глава Клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня сообщила Латвийскому радио, что второй тяжело пострадавший ребенок продолжает лечение в интенсивной терапии. Его состояние по-прежнему стабильно тяжелое.

О состоянии здоровья дирижера Рудите Талберги в данный момент информации нет. Напомним, она после аварии была доставлена в Талсинскую больницу. Латвийское радио отмечает, что ограничена информация и о состоянии здоровья водителя микроавтобуса. Он также после аварии был доставлен в Талсинскую больницу.

Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.

Очевидцы рассказали порталу tv3.lv, что ДТП произошло во время обгона, когда микроавтобус не успел перестроиться обратно в свою полосу, из-за чего произошло столкновение с грузовиком.

После аварии в Детскую клиническую университетскую больницу были доставлены трое детей, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. Однако в субботу, 11 января, один из тяжело пострадавших детей скончался.

Столкнувшийся с грузовиком микроавтобус вез детей и дирижеров в Даугавпилс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти