Пострадавшие в трагической аварии на Вентспилсском шоссе в пятницу, 10 января, в результате которой погибли дирижер и певица хора Nošu planēta, продолжают лечиться в больницах. Один пострадавший ребенок по-прежнему находится в интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (BKUS), сообщает в понедельник портал LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.
Трагическое ДТП на Вентспилсском шоссе: один ребенок по-прежнему находится в интенсивной терапии
Как рассказала СМИ глава Тукумской больницы Дзинтра Рабкевича, после аварии в Тукумскую больницу привезли троих детей. "Двое были обслужены амбулаторно и уже дома, а еще один этим утром находился у нас, но был передан в Вентспилс для дальнейшего лечения", - отметила руководитель больницы.
Еще трое детей после аварии были доставлены в BKUS. Двое были в крайне тяжелом состоянии, один ребенок - в состоянии средней тяжести. К сожалению, жизнь одного ребенка спасти не удалось.
Глава Клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня сообщила Латвийскому радио, что второй тяжело пострадавший ребенок продолжает лечение в интенсивной терапии. Его состояние по-прежнему стабильно тяжелое.
О состоянии здоровья дирижера Рудите Талберги в данный момент информации нет. Напомним, она после аварии была доставлена в Талсинскую больницу. Латвийское радио отмечает, что ограничена информация и о состоянии здоровья водителя микроавтобуса. Он также после аварии был доставлен в Талсинскую больницу.
Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.
Очевидцы рассказали порталу tv3.lv, что ДТП произошло во время обгона, когда микроавтобус не успел перестроиться обратно в свою полосу, из-за чего произошло столкновение с грузовиком.
После аварии в Детскую клиническую университетскую больницу были доставлены трое детей, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. Однако в субботу, 11 января, один из тяжело пострадавших детей скончался.
Столкнувшийся с грузовиком микроавтобус вез детей и дирижеров в Даугавпилс.
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