Историческое место находится в Пилтенской волости Вентспилсского края, на обочине дороги Пилтене-Злекас. Это городище железного века на правом берегу реки Вента с круговым валом по краям плоской площадки, что нетипично для курземских городищ.

Как объясняет Моллс, это поселение в древности играло важную роль в контроле водного пути по Венте, поскольку до строительства средневековых замков Вентспилса и Пилтене именно оно было первым крупным укреплением в нижнем течении реки со стороны Балтийского моря. Впервые Лагздене упоминается в письменных источниках в 1253 году как поселение "Лесседен".

Городище является известной достопримечательностью с XIX века, и о нем существует большой объем информации, в том числе и не всегда научно обоснованной. Несмотря на значительные разрушения, во многом связанные связанные со строительством в XX веке некоторых объектов инфраструктуры у подножия городища и на его плато, он сохранил свои первоначальные размеры, отмечает член LAB.

Археологические исследования показали, что городище было заселено с начала нашей эры, а также в XI-XIII веках. В прошлом году на кургане были проведены самые масштабные на сегодняшний день археологические раскопки, которые планируется продолжить в этом году.

Объявляя Лагзденское городище археологическим памятником 2025 года, LAB предлагает общественности задуматься о таких проблемах, как доступность археологических памятников, разрушение древних мест и впечатление, которое создает дезинформация о таких местах и памятниках культуры.

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