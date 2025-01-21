На региональных автобусных маршрутах появятся остановки по требованию

В Латвии в региональной автобусной сети всего около 16 500 остановок, 9700 из которых включены в расписание, где региональные автобусы останавливаются в соответствии с действующими правилами. В то же время Минсообщения поясняет, что есть ряд случаев, когда пассажирам необходимо выйти или зайти на остановке, которая в расписание не включена.

Такие остановки могут быть включены в список, но это требует вовлечения нескольких структур и нельзя сделать оперативно, чтобы обеспечить меняющиеся нужды жителей. Соответственно, для обеспечения нужд жителей нужно внести изменения в регулирование.

Изменения предусматривают, что на маршрутах регионального значения автобусы смогут обслуживать остановки по требованию и автобус будет останавливаться на них только в случае, когда пассажир попросит остановить автобус.