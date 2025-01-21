Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщений проект правил, предусматривающий, что на маршрутах, которые жители используют нерегулярно, автобусы будут останавливаться по требованию, сообщает агентство LETA.
На региональных автобусных маршрутах появятся остановки по требованию
В Латвии в региональной автобусной сети всего около 16 500 остановок, 9700 из которых включены в расписание, где региональные автобусы останавливаются в соответствии с действующими правилами. В то же время Минсообщения поясняет, что есть ряд случаев, когда пассажирам необходимо выйти или зайти на остановке, которая в расписание не включена.
Такие остановки могут быть включены в список, но это требует вовлечения нескольких структур и нельзя сделать оперативно, чтобы обеспечить меняющиеся нужды жителей. Соответственно, для обеспечения нужд жителей нужно внести изменения в регулирование.
Изменения предусматривают, что на маршрутах регионального значения автобусы смогут обслуживать остановки по требованию и автобус будет останавливаться на них только в случае, когда пассажир попросит остановить автобус.
Чтобы на остановке по требованию можно было принять пассажира, пассажиру с приближением автобуса нужно поднять руку. Для высадки пассажиру нужно будет своевременно попросить о экипажа автобуса о высадке на остановке по требованию. В свою очередь стоимость проезда на остановке по запросу будет применяться с предыдущей остановки, включенной в расписание.
В темное время суток, если дорога недостаточно и неравномерно освещена, пассажир должен быть заметен, например, он должен быть одет в светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными элементами из светоотражающего материала, или держать включенный фонарик.
Планируется, что остановку по требованию можно будет установить на участке дорог государственного и муниципального назначения с асфальтобетонным покрытием, где построена остановка общественного транспорта со специальным расширением. Автобусы также смогут останавливаться на государственных, местных и муниципальных дорогах с гравийным покрытием, где оборудована остановка общественного транспорта с использованием или без использования специально построенных расширений.
Чтобы предоставить пассажирам минимальный объем информации и четко обозначить обслуживание на остановке, на табло расписания движения по требованию на этой остановке должна будет размещена определенная информация, в том числе QR-код, который будет содержать информацию о предыдущей или ближайшей включенной в расписание остановке. Сканирование QR-кода перенаправит на раздел сайта Автотранспортной дирекции, содержащий полную информацию о рейсе, сведения о перевозчиках, обслуживающих остановку, а также о применяемых тарифах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!