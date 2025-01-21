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На региональных автобусных маршрутах появятся остановки по требованию

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Рижский автовокзал
Рижский автовокзал Фото: Shutterstock

Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщений проект правил, предусматривающий, что на маршрутах, которые жители используют нерегулярно, автобусы будут останавливаться по требованию, сообщает агентство LETA.

В Латвии в региональной автобусной сети всего около 16 500 остановок, 9700 из которых включены в расписание, где региональные автобусы останавливаются в соответствии с действующими правилами. В то же время Минсообщения поясняет, что есть ряд случаев, когда пассажирам необходимо выйти или зайти на остановке, которая в расписание не включена.

Такие остановки могут быть включены в список, но это требует вовлечения нескольких структур и нельзя сделать оперативно, чтобы обеспечить меняющиеся нужды жителей. Соответственно, для обеспечения нужд жителей нужно внести изменения в регулирование.

Изменения предусматривают, что на маршрутах регионального значения автобусы смогут обслуживать остановки по требованию и автобус будет останавливаться на них только в случае, когда пассажир попросит остановить автобус.

Чтобы на остановке по требованию можно было принять пассажира, пассажиру с приближением автобуса нужно поднять руку. Для высадки пассажиру нужно будет своевременно попросить о экипажа автобуса о высадке на остановке по требованию. В свою очередь стоимость проезда на остановке по запросу будет применяться с предыдущей остановки, включенной в расписание.

В темное время суток, если дорога недостаточно и неравномерно освещена, пассажир должен быть заметен, например, он должен быть одет в светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными элементами из светоотражающего материала, или держать включенный фонарик.

Планируется, что остановку по требованию можно будет установить на участке дорог государственного и муниципального назначения с асфальтобетонным покрытием, где построена остановка общественного транспорта со специальным расширением. Автобусы также смогут останавливаться на государственных, местных и муниципальных дорогах с гравийным покрытием, где оборудована остановка общественного транспорта с использованием или без использования специально построенных расширений.

Чтобы предоставить пассажирам минимальный объем информации и четко обозначить обслуживание на остановке, на табло расписания движения по требованию на этой остановке должна будет размещена определенная информация, в том числе QR-код, который будет содержать информацию о предыдущей или ближайшей включенной в расписание остановке. Сканирование QR-кода перенаправит на раздел сайта Автотранспортной дирекции, содержащий полную информацию о рейсе, сведения о перевозчиках, обслуживающих остановку, а также о применяемых тарифах.

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