Демократия не стареет, но заболевает: опыт Латвии

Эти вопросы требуют сегодня глубокого анализа. После краха советской системы в Европе, как и сто лет назад, восторжествовала демократия. Россия, Беларусь, Венгрия, Грузия, Азербайджан и Туркменистан - вот лишь некоторые страны, приветствовавшие свободу в 90-е. Эти государства не похожи друг на друга, но все они, давно или совсем недавно, повернули к репрессиям и диктатуре. Что надломилось в их демократии и не надломится ли где-то еще?