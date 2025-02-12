Первая мировая война породила множество молодых демократий. К началу Второй мировой большинство этих государств оказались под властью диктаторов. Латвия не была исключением: приняв в 1922 году прогрессивную Конституцию (Сатверсме), уже через двенадцать лет страна подчинилась своему вождю. Бескровный переворот Карлиса Улманиса поддержало общество. Что привело к упадку демократии в 1930-х годах? Какие уроки современная Латвия может извлечь из опыта той эпохи?
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Как остановить диктатуру? Улманис и "болезни" демократии
Эти вопросы требуют сегодня глубокого анализа. После краха советской системы в Европе, как и сто лет назад, восторжествовала демократия. Россия, Беларусь, Венгрия, Грузия, Азербайджан и Туркменистан - вот лишь некоторые страны, приветствовавшие свободу в 90-е. Эти государства не похожи друг на друга, но все они, давно или совсем недавно, повернули к репрессиям и диктатуре. Что надломилось в их демократии и не надломится ли где-то еще?