​25 июня 1986 года Хуан вместе с родителями отправился в путешествие. Его отец был водителем-дальнобойщиком, и семья решила совместить приятное с полезным. В тот день груз отца Хуана, Андреса, был довольно опасным - цистерна с серной кислотой. Когда грузовик перевернулся и на место прибыли спасатели, они обнаружили тела Андреса и его жены, но не Хуана.

Выжил ли мальчик в автокатастрофе и покинул место ДТП? Возможно, его тело полностью растворилось в кислоте? Или его родителей убили торговцы наркотиками, а ребенок был похищен?

Об исчезновении Хуана Педро Мартинеса, которого обычно называют "мальчиком из Сомосьерры", не так хорошо известно за пределами Испании, как внутри страны. Что же случилось с ребенком? Спустя более 40 лет мы все еще ищем ответ на этот вопрос.

Автомобиль Volvo F12-4X2, подобный тому, что попал в ДТП Фото: Wikimedia Commons