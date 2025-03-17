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История заброшки в самом "намоленном для торговли" месте Ильгюциемса

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Рига знает немало заброшенных зданий, но это стоит особняком: на оживленной улице, в самом сердце микрорайона Ильгюциемс, в трех минутах ходьбы от Рижского университета Страдиня и в непосредственной близости от нескольких школ.

Некогда востребованный торговый центр в самой выгодной точке оживленного микрорайона в Пардаугаве уже как несколько лет "нехорошее место", магнит для подростков и бельмо на глазу местных жителей. Что же произошло с ТЦ Diamants? TVNET+ попытался разобраться в череде слухов и фактов, которые сложились вокруг этой истории.

Декабрь 2020 года: Бюро по надзору за строительством (BVKB) проводит плановую проверку торгового центра. Заключение от 17 декабря 2020 года подтверждает, что здание пригодно и безопасно.

Февраль 2021 года: Lidl нанимает частных экспертов. 22 февраля инженерное бюро Konstruktoriks подает заключение: обнаружены серьезные дефекты несущих конструкций; при нагрузках возможна деформация и обрушение крыши. Предложенные меры - вплоть до полного сноса здания​.

Март 2021 года: Rimi Latvia публично выражает сомнения в действиях Lidl: заключение частных инженеров было получено еще 22 февраля, но арендаторов известили лишь 5 марта - две недели здание работало, если верить Lidl, в аварийном состоянии​. Rimi требует подробные отчеты экспертов о дефектах, чтобы понять, что изменилось за два месяца после проверки BVKB​. Однако Lidl, по словам Rimi, отказывается делиться деталями​.

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