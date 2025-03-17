История заброшки в самом "намоленном для торговли" месте Ильгюциемса

Рига знает немало заброшенных зданий, но это стоит особняком: на оживленной улице, в самом сердце микрорайона Ильгюциемс, в трех минутах ходьбы от Рижского университета Страдиня и в непосредственной близости от нескольких школ.

Некогда востребованный торговый центр в самой выгодной точке оживленного микрорайона в Пардаугаве уже как несколько лет "нехорошее место", магнит для подростков и бельмо на глазу местных жителей. Что же произошло с ТЦ Diamants? TVNET+ попытался разобраться в череде слухов и фактов, которые сложились вокруг этой истории.