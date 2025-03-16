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Видео SpaceX с четырьмя астронавтами прибыл на МКС

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: AP/Scanpix

Капсула компании SpaceX прибыла в воскресенье с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию (МКС), чтобы вернуть на землю двух астронавтов, которые провели там девять месяцев.

На МКС прибыли четыре астронавта - Анна Макклейн и Николь Айерс из США, Такуя Ониши из Японии и Кирилл Песков из России. В течение нескольких дней они ознакомятся со станцией и ее окрестностями, после чего Санита Уильямс и Барри Уилмор, которые находятся на МКС с июня, смогут вернуться на землю.

Изначально планировалось, что Уильямс и Уилмор проведут на МКС всего одну неделю, но их пребывание было продлено из-за технических проблем с космическим аппаратом Starliner, разработанным авиастроительной компанией Boeing.

Ракету Falcon с четырьмя астронавтами планировалось отправить на МКС в среду, но менее чем за четыре часа до запланированного старта были обнаружены неполадки на пусковой платформе. В связи с этим SpaceX решила отложить старт.

Если погода будет благоприятной, капсула SpaceX с Уилмором и Уильямс, а также американцы Ник Хейг и Александр Горбунов отправятся с МКС не ранее среды. К этому времени на МКС появятся 11 астронавтов из США, России и Японии.

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