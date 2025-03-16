Видео SpaceX с четырьмя астронавтами прибыл на МКС

На МКС прибыли четыре астронавта - Анна Макклейн и Николь Айерс из США, Такуя Ониши из Японии и Кирилл Песков из России. В течение нескольких дней они ознакомятся со станцией и ее окрестностями, после чего Санита Уильямс и Барри Уилмор, которые находятся на МКС с июня, смогут вернуться на землю.

Изначально планировалось, что Уильямс и Уилмор проведут на МКС всего одну неделю, но их пребывание было продлено из-за технических проблем с космическим аппаратом Starliner, разработанным авиастроительной компанией Boeing.

Ракету Falcon с четырьмя астронавтами планировалось отправить на МКС в среду, но менее чем за четыре часа до запланированного старта были обнаружены неполадки на пусковой платформе. В связи с этим SpaceX решила отложить старт.

Если погода будет благоприятной, капсула SpaceX с Уилмором и Уильямс, а также американцы Ник Хейг и Александр Горбунов отправятся с МКС не ранее среды. К этому времени на МКС появятся 11 астронавтов из США, России и Японии.

All the hugs. 🫶



The hatch of the SpaceX Dragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @Space_Station with the rest of their excited Expedition 72 crew. pic.twitter.com/mnUddqPqfr — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 16, 2025

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