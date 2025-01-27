Водолазы Морских сил НВС отправилась на место повреждения кабеля в Швеции

Как отмечают в вооруженных силах, НВС продолжает работу по выяснению обстоятельств в связи с повреждением оптического кабеля Вентспилс-Готланд в экономической зоне Швеции.

НВС получат поддержку кораблей береговой охраны Швеции.

Как сообщили в НВС, береговая охрана Швеции задержала судно Vezhen и сегодня к расследованию подключилась полиция Швеции. В настоящее время задержанное судно находится в шведском портовом городе Карлскруна.

Ранее сообщалось, что 26 января НВС получили информацию от LVRTC о неисправности оптического кабеля. Незамедлительно был направлен патрульный корабль для обследования возможных причастных кораблей.

Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье, 26 января, был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC