Команда водолазов Морских сил Национальных вооруженных сил (НВС) отправилась на место повреждения подводного кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) в эксклюзивной экономической зоне Швеции, чтобы провести обследование и сбор доказательств, сообщили агентству LETA в НВС.
Водолазы Морских сил НВС отправилась на место повреждения кабеля в Швеции
Как отмечают в вооруженных силах, НВС продолжает работу по выяснению обстоятельств в связи с повреждением оптического кабеля Вентспилс-Готланд в экономической зоне Швеции.
НВС получат поддержку кораблей береговой охраны Швеции.
Как сообщили в НВС, береговая охрана Швеции задержала судно Vezhen и сегодня к расследованию подключилась полиция Швеции. В настоящее время задержанное судно находится в шведском портовом городе Карлскруна.
Ранее сообщалось, что 26 января НВС получили информацию от LVRTC о неисправности оптического кабеля. Незамедлительно был направлен патрульный корабль для обследования возможных причастных кораблей.
Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье, 26 января, был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту инцидента, подтвердил начальник Госполиции Арманд Рукс. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение или повреждение сети электросвязи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия. В то же время Рукс не исключил возможности появления дополнительных квалификаций в будущем.
Полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с зарубежными партнерами по расследованию.
Соответственно, в воскресенье, 26 января, шведские власти арестовали судно, подозреваемое в саботаже в отношении волоконно-оптического кабеля в Балтийском море.
Шведская прокуратура также объявила о начале расследования по факту "тяжкого вредительства" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию. Первоначальное расследование ведет Служба безопасности Швеции. В расследовании задействованы несколько органов власти, включая шведскую полицию, береговую охрану и шведские вооруженные силы.
Шведские СМИ сообщили, что было арестовано судно Vezhen. По данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, балкер Vezhen шел под мальтийским флагом и направлялся из Швеции в Данию. Судно Vezhen пересекло кабель около часа ночи в воскресенье, 26 января.
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