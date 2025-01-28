Эмоции в семье и бизнесе: фактор успеха или провала

Вот явные признаки. Руководитель, находящийся в страхе, избегает контакта с коллективом, буквально пробегает в свой кабинет, общается лишь с узким кругом «любимчиков» и принимает решения на основе их информации, рассматривая остальных как угрозу.

В противоположность ему, руководитель с высоким тоном открыто взаимодействует с командой. Он регулярно выходит в рабочие зоны, здоровается с коллегами, узнаёт об их делах, держит всех в курсе событий, что снижает уровень слухов и сплетен.

В коллективах с антагонистическими, враждебными и полными страха отношениями прекрасно чувствуют себя интриганы. В командах, работающих с интересом и энтузиазмом, злобные сплетники не задерживаются. В коллективе с хорошим эмоциональным фоном сотрудники с охотой обучаются и повышают квалификацию. Учителя знают, что эмоциональный фон семьи оказывает прямое влияние на успеваемость школьников, и наказания не лучший стимулирующий фактор в таком случае.

В компаниях с низким тоном сотрудники соглашаются на повышение по корыстным мотивам, тогда как в высокотонных коллективах продвижение воспринимается как возможность реализовать себя и принести пользу.

Правило: общением всегда управляет человек, находящийся в более высоком эмоциональном тоне. Раздражённый руководитель стремится держать подчинённых в страхе. Если же он сам пребывает в страхе, то оказывается под влиянием более агрессивных сотрудников и отвергает разумные, спокойные предложения.