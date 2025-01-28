Эмоциональное состояние и фон стали ключевым фактором, определяющим качество жизни и эффективность работы в современных компаниях.
Эмоции в семье и бизнесе: фактор успеха или провала
Если ещё пятьдесят лет назад увольнение из-за некомфортной атмосферы воспринималось как каприз, то сегодня это стало обыденной практикой. Семейная жизнь когда-то строилась на терпении, а в бизнесе руководитель мог позволить себе открыто выражать негатив, не заботясь о последствиях. Однако в современных реалиях успех компании во многом зависит от управления эмоциональным состоянием сотрудников и всей организации, а в семейной жизни – от близости или совпадения эмоционального тона партнёров. Компании, осознающие важность эмоционального климата, добиваются большей продуктивности и устойчивости, чем те, кто полагается исключительно на материальное стимулирование.
Ещё в пятидесятые годы прошлого века L. Ron Hubbard разработал Шкалу эмоциональных тонов, которая представляет собой последовательность состояний от апатии до энтузиазма. Взаимоотношения в семье и между сотрудником и компанией строятся по чётким закономерностям: если эмоциональный тон сотрудника выше среднего уровня группы, со временем он снизится до общего уровня коллектива. Если же его тон ниже, то он немного повысится. При этом состояние человека улучшится.
Руководитель или специалист с низким эмоциональным тоном сосредоточены на негативных аспектах: ошибках, проблемах прошлого и страхе перед их повторением. Их главный инструмент контроля – наказание. Такой подход мешает развитию и тормозит принятие решений. В отличие от них, команды с высоким эмоциональным тоном ориентируются на плюсы, ищут пути к успеху и не зацикливаются на ошибках прошлого. Основной инструмент управления – поощрения.
Вот явные признаки. Руководитель, находящийся в страхе, избегает контакта с коллективом, буквально пробегает в свой кабинет, общается лишь с узким кругом «любимчиков» и принимает решения на основе их информации, рассматривая остальных как угрозу.
В противоположность ему, руководитель с высоким тоном открыто взаимодействует с командой. Он регулярно выходит в рабочие зоны, здоровается с коллегами, узнаёт об их делах, держит всех в курсе событий, что снижает уровень слухов и сплетен.
В коллективах с антагонистическими, враждебными и полными страха отношениями прекрасно чувствуют себя интриганы. В командах, работающих с интересом и энтузиазмом, злобные сплетники не задерживаются. В коллективе с хорошим эмоциональным фоном сотрудники с охотой обучаются и повышают квалификацию. Учителя знают, что эмоциональный фон семьи оказывает прямое влияние на успеваемость школьников, и наказания не лучший стимулирующий фактор в таком случае.
В компаниях с низким тоном сотрудники соглашаются на повышение по корыстным мотивам, тогда как в высокотонных коллективах продвижение воспринимается как возможность реализовать себя и принести пользу.
Правило: общением всегда управляет человек, находящийся в более высоком эмоциональном тоне. Раздражённый руководитель стремится держать подчинённых в страхе. Если же он сам пребывает в страхе, то оказывается под влиянием более агрессивных сотрудников и отвергает разумные, спокойные предложения.
Эти принципы применимы не только в бизнесе, но и в семейных отношениях, ведь семья — это тоже малая группа, имеющая свой эмоциональный тон.
Таким образом, эмоциональный тон команды оказывает непосредственное влияние на эффективность и жизнеспособность бизнеса. Молодые стартапы, обладая высоким уровнем вовлечённости и энтузиазма, способны добиваться успеха даже в сложных условиях. Напротив, компании с устоявшейся репутацией, но с руководителями, находящимися в страхе, очень рискуют. Только смена руководителей на группу, состоящую из высокотонных и энергичных людей, способна вернуть компанию к жизни.
Предпринимателям малого и среднего бизнеса в Латвии важно учитывать влияние эмоционального фона на работу сотрудников. Создание позитивной и продуктивной среды способствует росту продуктивности и дохода. Здесь работает старый принцип: подобное притягивает подобное.
Как писал L. Ron Hubbard в своей статье «Эссе об управлении»: «Настойчиво работайте над тем, чтобы тон группы постоянно повышался. Настойчиво двигайтесь к тому, чтобы тон каждого отдельного члена группы был максимально высоким».
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