"Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы это судно оставалось в Тромсё", - сказал адвокат полиции Ронни Йоргенсен. "Не было найдено ничего, что могло бы связать судно с этим актом [саботажа]".

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Грузовое судно Silver Dania под норвежским флагом направлялось из Санкт-Петербурга в Мурманск, когда в четверг вечером оно было задержано норвежской полицией недалеко от города Тромсё.

Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea, которая не признала себя виновной. Все члены экипажа задержанного судна - россияне, говорится в заявлении полиции.

"Мы плыли вдоль острова Готланд, но не бросали якорь", - заявил AFP в пятницу Турмуд Фосмарк, глава судоходной компании Silver Sea.

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Российское посольство в Осло сообщило AFP по электронной почте, что никто из моряков не был задержан и что они не обращались в посольство с просьбой о помощи.

По данным норвежского издания Barents Observer, компанией-менеджером Silver Dania, построенной в 1989 году, является Fjord Shipping, флот которой "тесно сотрудничает с российскими партнерами", пишет Русская служба ВВС.

Например, судно Silver Copenhagen занимается выгрузкой российской рыбы в европейские порты, пишет Barents Observer.

Как сообщалось, рано утром 26 января в Балтийском море на участке Вентспилс - Готланд был поврежден оптоволоконный кабель LVRTC.

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