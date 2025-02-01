На прошлой неделе сообщалось о весьма необычном объявлении на сайте объявлений - там предлагалось купить экзотическое млекопитающее ленивца. Портал tv3.lv разбирался, законно ли это.
На портале объявлений продают ленивца. Законно ли это?
Согласно объявлению, двупалый ленивец (Choloepus didactylus) продавался за 11 000 евро.
Для этого медлительного животного требуется просторный вольер, специальные условия содержания и сбалансированное питание - в основном растительная пища. Указано, что ленивец родом из Южной Америки, ему 1,5 года, а вес составляет от 3 до 5 кг.
На вопрос, можно ли в Латвии легально содержать и продавать такого экзотического зверя, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) ответила порталу tv3.lv, что этот вопрос находится в ведении Службы охраны природы (DAP). Именно она следит за защитой диких животных, регулирует международную торговлю видами, находящимися под угрозой, а также контролирует содержание особо охраняемых животных.
В DAP пояснили, что руководствуются Конвенцией CITES (о международной торговле редкими видами). Перечень подконтрольных видов можно найти в публичной базе данных.
Данный ленивец, представленный в объявлении, не входит в список CITES, поэтому для его продажи разрешение DAP не требуется, но там зафиксированы другие виды, торговля которыми требует специальных разрешений.
Однако Закон о защите животных (статья 3) запрещает покупать, содержать в неволе, передавать или продавать:
- диких животных из отряда хищных;
- приматов;
- морских млекопитающих;
- крокодилов;
- змей.
Этот запрет не распространяется на зоопарки и официально зарегистрированные места содержания диких животных.
Для содержания животных, указанных в законе, требуется разрешение PVD. Иногда такие разрешения не выдаются, если условия содержания не соответствуют требованиям или владелец не может доказать законное происхождение животного. В таких случаях животные могут быть изъяты и конфискованы.
Все CITES животные в Латвии должны быть зарегистрированы, а за несвоевременную регистрацию предусмотрены предупреждения и штрафы.
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