На портале объявлений продают ленивца. Законно ли это?

Согласно объявлению, двупалый ленивец (Choloepus didactylus) продавался за 11 000 евро.

Для этого медлительного животного требуется просторный вольер, специальные условия содержания и сбалансированное питание - в основном растительная пища. Указано, что ленивец родом из Южной Америки, ему 1,5 года, а вес составляет от 3 до 5 кг.

На вопрос, можно ли в Латвии легально содержать и продавать такого экзотического зверя, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) ответила порталу tv3.lv, что этот вопрос находится в ведении Службы охраны природы (DAP). Именно она следит за защитой диких животных, регулирует международную торговлю видами, находящимися под угрозой, а также контролирует содержание особо охраняемых животных.

В DAP пояснили, что руководствуются Конвенцией CITES (о международной торговле редкими видами). Перечень подконтрольных видов можно найти в публичной базе данных.

Данный ленивец, представленный в объявлении, не входит в список CITES, поэтому для его продажи разрешение DAP не требуется, но там зафиксированы другие виды, торговля которыми требует специальных разрешений.

Однако Закон о защите животных (статья 3) запрещает покупать, содержать в неволе, передавать или продавать:

диких животных из отряда хищных;

приматов;

морских млекопитающих;

крокодилов;

змей.

Этот запрет не распространяется на зоопарки и официально зарегистрированные места содержания диких животных.

Для содержания животных, указанных в законе, требуется разрешение PVD. Иногда такие разрешения не выдаются, если условия содержания не соответствуют требованиям или владелец не может доказать законное происхождение животного. В таких случаях животные могут быть изъяты и конфискованы.

Все CITES животные в Латвии должны быть зарегистрированы, а за несвоевременную регистрацию предусмотрены предупреждения и штрафы.

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