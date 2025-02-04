Международные транспортные компании, жалуясь на цены на топливо в Литве, все чаще заправляются в других странах Балтии, включая Латвию. Водители отмечают, что дизельное топливо в Латвии, Польше и Эстонии дешевле, чем в Литве, пишет портал tv3.lv со ссылкой на литовский сайт tv3.lt.
Литовские "дальнобойщики" ездят заправляться к соседям: цены в Латвии тоже привлекательные
Международные транспортные компании в Литве жалуются на цены на топливо, которые больше не кажутся разумными, поскольку в любой из соседних с Литвой стран топливо, особенно дизельное, стоит дешевле.
Поэтому многие водители больше не останавливаются на литовских заправках, а заправляют машины в Польше, Латвии, Эстонии и даже в Швеции.
Эта новая тенденция вызывает серьезные опасения в стране, поскольку десятки миллионов евро, которые должны были поступить в госбюджет, уходят в другие страны.
С начала года цены на топливо в Литве резко выросли, особенно на дизельное топливо, которое подорожало в среднем на 13 центов за литр.
Увидев такой скачок цен, международные транспортные компании, которым требуется заправлять большие объемы топлива, решили, что больше невыгодно заправляться в Литве, так как в соседних странах это намного дешевле.
"Где мы заправляемся? В Польше. Так сказал владелец компании - и все", – рассказал водитель Андрей.
Европейская комиссия подсчитала, что по размеру акцизного налога на литр топлива Литва вместе с Латвией занимает 12-13 места в Европейском Союзе среди стран с самыми высокими акцизами на дизельное топливо.
С каждого купленного литра топлива в бюджет поступает 0,79 евро. В Польше этот показатель составляет 0,67 евро (20-е место), а в Эстонии – 0,63 евро (26-е место). Лидерами в этом рейтинге являются Ирландия и Дания.
"Различия в ценах на топливо между странами определяются не только уровнем акцизного налога, но и возможностями добычи топлива: одни страны создали собственные мощности по производству, другие используют импортное топливо и продают его на своей территории", - пояснил министр финансов Литвы Римантас Шаджюс.
В последние дни в Литве и Эстонии средняя цена на дизельное топливо составляла 1,64 евро за литр, в Польше - 1,48 евро, а в Латвии - 1,65 евро. Транспортные компании подсчитали, что при заправке полного бака (700 литров) в Польше можно сэкономить около 100 евро.
"Есть компании, которые в год экономят или уже сэкономили несколько миллионов евро, если не заправляются в Литве", - заявил глава транспортного и логистического альянса Повилас Дрижас.
Парадоксально, но литовским перевозчикам выгоднее заправляться даже в Скандинавии, несмотря на их высокие цены. В Швеции дизельное топливо стоит 1,56 евро за литр.
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