Литовские "дальнобойщики" ездят заправляться к соседям: цены в Латвии тоже привлекательные

С каждого купленного литра топлива в бюджет поступает 0,79 евро. В Польше этот показатель составляет 0,67 евро (20-е место), а в Эстонии – 0,63 евро (26-е место). Лидерами в этом рейтинге являются Ирландия и Дания.

"Различия в ценах на топливо между странами определяются не только уровнем акцизного налога, но и возможностями добычи топлива: одни страны создали собственные мощности по производству, другие используют импортное топливо и продают его на своей территории", - пояснил министр финансов Литвы Римантас Шаджюс.

В последние дни в Литве и Эстонии средняя цена на дизельное топливо составляла 1,64 евро за литр, в Польше - 1,48 евро, а в Латвии - 1,65 евро. Транспортные компании подсчитали, что при заправке полного бака (700 литров) в Польше можно сэкономить около 100 евро.

"Есть компании, которые в год экономят или уже сэкономили несколько миллионов евро, если не заправляются в Литве", - заявил глава транспортного и логистического альянса Повилас Дрижас.

Парадоксально, но литовским перевозчикам выгоднее заправляться даже в Скандинавии, несмотря на их высокие цены. В Швеции дизельное топливо стоит 1,56 евро за литр.

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