Прокуратура Швеции в понедельник, 3 февраля, отвергла возможность саботажа при повреждении подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) и постановила освободить болгарское судно, задержанное после инцидента.
Швеция отвергла версию о повреждении кабеля LVRTC в результате саботажа
"Расследование в связи с повреждением кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море показало, что оно не было следствием грубого саботажа. Поэтому принято решение отменить арест судна, подозреваемого в повреждении кабеля", - говорится в заявлении шведской прокуратуры.
Как заявил прокурор Матс Люнгквист, в то же время было установлено, что ущерб был причинен задержанным судном, однако повреждение кабеля повлекла комбинация неблагоприятных условий - погоды, недостатков оборудования судна и нехватка навыков судоходства.
В отделе общественных отношений Госполиции агентству LETA сообщили, что полиция продолжает расследование уголовного дела о повреждении кабеля по трем статьям Уголовного закона, в том числе о вредительстве. В настоящее время у полиции нет информации, которая могла бы послужить основанием для прекращения или переквалификации дела.
Как сообщалось, подводный оптоволоконный кабель LVRTC был поврежден на участке Вентспилс-Готланд в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии 26 января.
В связи с этим инцидентом власти Швеции арестовали ходящий под флагом Мальты сухогруз Vezhen. Болгарское пароходство Navigation Maritime Bulgares, которому принадлежит судно, отрицало умышленное повреждение кабеля.
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