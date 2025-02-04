Космические агентства США и Европы мониторят астероид, который может столкнуться с Землей в 2032 году. Он был обнаружен в декабре прошлого года и носит название 2024 YR4. Ученые оценивают шанс столкновения всего в 1,3%. Тем не менее сейчас астероид возглавляет список потенциально опасных для планеты небесных тел, а его удар о Землю может быть сравним с ударом ядерной бомбы.
В 2032 году с Землей может столкнуться астероид. Ученые оценивают этот шанс в 1%
В Европейском космическом агентстве (ЕКА) заявили, что с вероятностью 99% астероид благополучно пройдет мимо Земли 22 декабря 2032 года. Однако возможное столкновение «пока нельзя полностью исключить». Вероятность того, что астероид YR4 столкнется в этот день с Землей ученые оценивают в 1,3%.
«Нет причин для беспокойства», — комментирует новость доктор Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества Великобритании. — «Такие исторические события обычно исчезают, когда расчеты уточняются. Нам нужно быть бдительными и предоставить астрономам ресурсы, необходимые для отслеживания таких угроз, чтобы мы могли действовать как можно быстрее».
Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря прошлого года телескопом в Чили. Его разамер, предположительно, составляет от 40 до 90 метров. По Туринской шкале — она показывает степень опасности, которая исходит от небесного объекта — новый астероид имеет уровень 3 из 10. Это означает, что вероятность его столкновения с Землей 1% или больше, оно может вызвать «локальные разрушения», а объект заслуживает внимания астрономов.
По Туринской шкале, столкновение становится неизбежным только тогда, когда его вероятность достигает уровня 8, 9 или 10. Чем выше этот уровень, тем серьезнее его последствия. К примеру, 66 миллионов лет назад столкновение астероида с Землей привело к гибели динозавров. Правда, в отличие от 2024 YR4, астероид, который тогда упал на планету, имел ширину от 10 до 15 км.
Тем не менее, ученые предполагают, что астероид 2024 YR4 может иметь мощность ядерной бомбы. В случае его падения на населенную территорию, удар может нести значительные разрушения.
Куда вероятнее, астероид упадет в океан или на отдаленную часть планеты, однако, пока он находится слишком далеко от Земли, чтобы рассчитать место столкновения, если оно все же произойдет.
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Ученые отмечают, что когда вероятность столкновения астероидов с Землей мала, при дальнейшем изучении она и вовсе сводится к нулю. Так уже происходило в 2004 году, во время изучения астероида Апофис. Сначала ему присвоили рейтинг 4 по Туринской шкале, но вскоре его снизили сначала до 1, а потом до 0.
Пока что космические агентства принимают меры предосторожности: их вводят, в случае если размер воздушного объекта составляет больше 50 метров в ширину, а его вероятность столкновения с Землей больше 1%. Они гарантируют, что угроза тщательно отслеживается и в критический момент может быть нейтрализована.
На первом этапе к работе подключатся две организации, одобренные ООН: Международная сеть оповещения об астероидах (IAWN) под председательством НАСА и Консультативная группа по планированию космических миссий (SMPAG) под председательством Европейского космического агентства.
IAWN будет проводить дополнительные наблюдения, чтобы уточнить орбиту астероида. SMPAG определит дальнейшие шаги для работы с угрозой. Если вероятность столкновения останется выше уровня в 1%, организация будет предлагать разные варианты реагирования. Одним из них может быть изменение траектории астероида с помощью удара космическим автоматическим аппаратом по нему.
В 2022 году NASA в рамках проектах DART уже успешно испытывала возможность изменения траектории астероида.
Сейчас расчеты усложняет то, что астероид по прямой удаляется от Земли. В ближайшие несколько месяцев 2024 YR4 начнет исчезать из поля зрения, после чего его будут отслеживать наземные и космические телескопы. Как замечают в ЕКА, если это произойдет до того, как угрозу столкновения получится исключить, она сохранится вплоть до 2028 года, когда объект снова станет наблюдаем.
Гарет Коллинз, профессор планетологии в Имперском колледже Лондона, в разговоре с газетой Guardian отмечает, что в ближайшем будущем астрономы будут чаще замечать астероиды такие, как 2024 YR4, из-за усиления мониторинга околоземных объектов.
«На данном этапе лучшее, что мы можем сделать, — это продолжать отслеживать астероид как можно дольше, чтобы с большей уверенностью предсказать его траекторию», — говорит Коллинз.