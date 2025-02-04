В 2032 году с Землей может столкнуться астероид. Ученые оценивают этот шанс в 1%

Тем не менее, ученые предполагают, что астероид 2024 YR4 может иметь мощность ядерной бомбы. В случае его падения на населенную территорию, удар может нести значительные разрушения.

Куда вероятнее, астероид упадет в океан или на отдаленную часть планеты, однако, пока он находится слишком далеко от Земли, чтобы рассчитать место столкновения, если оно все же произойдет.

НАСА совместно с Европейским космическим агентством в рамках проекта DART уже успешно испытывала возможность изменения траектории астероида Фото: AFP

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Ученые отмечают, что когда вероятность столкновения астероидов с Землей мала, при дальнейшем изучении она и вовсе сводится к нулю. Так уже происходило в 2004 году, во время изучения астероида Апофис. Сначала ему присвоили рейтинг 4 по Туринской шкале, но вскоре его снизили сначала до 1, а потом до 0.

Пока что космические агентства принимают меры предосторожности: их вводят, в случае если размер воздушного объекта составляет больше 50 метров в ширину, а его вероятность столкновения с Землей больше 1%. Они гарантируют, что угроза тщательно отслеживается и в критический момент может быть нейтрализована.

На первом этапе к работе подключатся две организации, одобренные ООН: Международная сеть оповещения об астероидах (IAWN) под председательством НАСА и Консультативная группа по планированию космических миссий (SMPAG) под председательством Европейского космического агентства.