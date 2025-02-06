Видео В зоопарке США родился детеныш тапира, находящегося под угрозой исчезновения

Малышу, которому еще не дали имя, уже дали забавное описание - он похож на "пушистый, ходячий арбуз".

"Замечательная новость! Мы рады сообщить, что самка тапира Юна в воскресенье вечером родила редкого и находящегося под угрозой исчезновения малайского тапира", - сказано в сообщении зоопарка.

У здорового новорожденного коричнево-черная шерсть с белыми пятнами и полосами, которые помогают ему маскироваться.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как у малыша любопытно дергаются маленькие ушки, а хоботок изучает окружающий мир. Пол детеныша пока не определен.

Лежа рядом со своей 10-летней мамой Юной, малыш быстро закрывает черные глазки и засыпает. Отец новорожденного, Баку, ровесник Юны.

Сама Юна чувствует себя хорошо, сообщает главный ветеринар зоопарка доктор Карен Вольф.

Оба родителя были сведены благодаря программе, направленной на сохранение малайских тапиров в условиях неволи.

"Мы в восторге от того, что стали свидетелями этого невероятного события, и с нетерпением ждем, как будет расти малыш", – говорится в заявлении представителя зоопарка.

"Ветеринарный осмотр малыша будет проведен после того, как ему и Юне дадут достаточно времени, чтобы установить связь", - сообщили в зоопарке.

Период кормления молоком у тапиров обычно длится около шести месяцев, но с матерью детеныши остаются до полутора лет.

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