Фото и Видео В Рижском зоопарке родился детеныш тюленя

Как уточнили в зоопарке, малыш появился на свет ночью и весит примерно 10 килограммов.

Внимательные посетители уже могут заметить новорожденного в вольере с тюленями, хотя, по словам работников зоопарка, он очень ловко прячется за можжевельниками, растущими у бассейна.

"Пятнадцатилетняя самка Криста уже опытная мама, ведь это уже пятый общий детеныш у нее и 27-летнего самца. Поэтому Криста довольно спокойно наблюдает за окружающей средой из бассейна, чтобы вблизи потомка не появился подозрительный силуэт", - рассказывают сотрудники зоопарка.

"Кроме того, несколько раз в день она ложится на бок, позволяя малышу насытиться жирным молоком. Именно поэтому тюлененок растет не просто по дням или неделям, а буквально по часам. Через месяц он перестанет питаться молоком и к тому времени уже будет весить около 40-50 килограммов", - добавили они.

Галерея: Маленький детеныш тюленя

Также сотрудники зоопарка отмечают, что в дикой природе массовые роды тюленей еще не начались, однако на камерах наблюдения, установленных на островах Эстонии, уже видно, что в прибрежных районах отдыхают многие тюлени.

Как напомнили представители Рижского зоопарка, в теплые весенние месяцы ослабленные тюленята иногда оказываются на побережье Латвии.

Обычно это происходит в марте и начале апреля, поэтому, гуляя по пляжу, важно держать собаку на поводке, не беспокоить тюлененка и сообщить о встреченном животном в Службу охраны природы по информационному телефону.

Тюленят, получивших ранения, инспекторы DAP доставляют в карантин Рижского зоопарка для лечения.

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