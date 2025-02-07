В конкурсе TechChill стартапы из Латвии получили 610 000 евро на развитие: что они предложат рынку?

Крупнейшие возможности инвестиций - 250 000 евро от венчурного фонда BAD.Ideas Fund - получил латвийский стартап Theo, который предлагает первую в мире платформу для управления бизнес-информацией plug & play для малого и среднего бизнеса.

Этот стартап также получил возможность инвестиций на 100 000 евро от венчурного фонда Firstpick. Если обе стороны договорятся об условиях, фонд вложит указанную сумму в стартап.

Латвийская сеть бизнес-ангелов предоставила возможности инвестиций 50 000 евро стартапу Tournated, который предлагает альтернативу Shopify для спортивных организаций.

Такую же сумму - 50 000 евро - получил стартап AdsMom, который разработал платформу для анализа глобальных рекламных библиотек с целью повышения эффективности рекламы. Кроме того, AdsMom выиграл приз сообщества TechChill - 10 000 евро, которые поступят на банковский счет компании без обязательств по отчетности.

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Среди 10 финалистов был особо выделен стартап Protium Tech, который разработал высокоэффективное решение для снижения стоимости производства водорода. Он получил 100 000 евро от венчурного фонда Depo Ventures и 60 000 евро от акселератора Beamline.

Трое финалистов получили возможность бесплатно пройти обучение в университете Дрейпера в Калифорнии. Это эстонский стартап Muun Health и два латвийских - Protium Tech и Submerge Baltic.

Специальный приз от компании Typewiser получили пять финалистов: латвийские стартапы Protium Tech и Submerge Baltic, а также эстонские GaltTech, SelectZero и Muun Health. Этот приз дает доступ к инструменту, облегчающему подготовку заявок на получение государственного финансирования.

TechChill - это инициатива представителей латвийской стартап-среды, направленная на развитие технологической экосистемы, повышение международной узнаваемости латвийских стартапов и привлечение инвестиций.

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