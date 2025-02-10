Что происходит с безработицей в Латвии? Последние данные от NVA

В конце января 2025 года в NVA было зарегистрировано 48 827 безработных, что на 2274 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 46 553 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце января по-прежнему был в Рижском регионе и оставлял 4% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в конце 2024 года, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе - 10,7%, что больше на 0,4 процентного пункта.

Наиболее стремительно уровень зарегистрированной безработицы вырос в январе в Курземе - на 0,6 процентного пункта, составив к концу месяца 6% от численности экономически активного населения.

В то же время в Видземе и Земгале уровень зарегистрированной безработицы в конце января составил 5,7%, что по сравнению с концом предыдущего месяца больше на 0,3 процентных пункта и 0,5 процентных пункта соответственно.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,3% от численности экономически активного населения.

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