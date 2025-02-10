Пляжи Латвии уже претендуют на Синий флаг. Кто участвует?

Каждый год в мае на латвийских пляжах поднимается Синий флаг, чтобы отметить высокие стандарты экологичности и безопасности пляжей. Чтобы получить эту международную награду, самоуправления начинают тщательную подготовку еще зимой, обеспечивая соответствие строгим критериям.

Особое внимание уделяется поддержанию качества окружающей среды и сохранению биоразнообразия, гарантируя безопасную и чистую среду для отдыха. Принимая участие в этой инициативе, самоуправления берут на себя обязательства по проведению более широких мероприятий по экологическому просвещению.

В этом году от латвийских пляжей и пристаней было получено 15 заявок на Синий флаг, и после долгого перерыва на рассмотрение международного жюри был выдвинут пляж в Абрагциемсе Энгурского края.

Национальное жюри Синего флага завершило свою оценку на прошлой неделе.

В число этих 13 мест входят рижские пляжи в Вакарбулли, Вецаки, на озере Бабелитис, городской пляж Вентспилса, три пляжа в Лиепае, два пляжа в Даугавпилсе на озере Стропу.

Национальное жюри выдвинуло также пляжи на водохранилище Раджу в Екабпилсском крае, пляжи в Саулкрасты, в Лимбажи на Лиелэзерсе, в Абрагциемсе и яхтенную пристань Лиепайской особой экономической зоны "Liepaja Marina".

Прошлым летом Синий флаг получили 12 пляжей.

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